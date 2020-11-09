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09 ноября 2020, 14:56 654

Выборы на Одесщине: результаты не установлены, глава ТИК пропал и не выходит на связь

09 ноября 2020, 14:56 654
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Зараженным вирусом компьютером заинтересовались в киберполиции
Зараженным вирусом компьютером заинтересовались в киберполиции
Фото: dumskaya.net
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Одесская областная территориальная комиссия до сих пор не установила результаты выборов депутатов в Одесский областной совет.

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Думская".

На данный момент Одесская ТВК ушла на технический перерыв. В помещении, где должна работать комиссия, находится всего четыре члена ТИК. Никто из них не знает, что будет происходить дальше и когда подведут итоги выборов.

Как сообщает издание, связаться с председателем комиссии не удается. Он не отвечает на звонки журналистов и даже некоторых членов комиссии.

Как ранее отмечалось, вчера вечером выяснилось, что некий загадочный вирус якобы уничтожил практически оформленный протокол с итогами выборов депутатов облсовета. Составить новый документ обещали до утра, чего так и не сделали.

По данным "Думской" исчезнувшим протоколом и компьютерным вирусом заинтересовались в Киберполиции.

Напомним, срок для установления результатов истек еще в пятницу вечером 6 ноября.

выборы комиссия ТИК Одесская область протокол
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