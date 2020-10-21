В Ізмаїлі підпалили авто кандидата в депутати Одеської облради

Жертв і постраждалих у результаті пригоди немає

Жертв і постраждалих у результаті пригоди немає

Поліція розслідує обставини підпалу автомобіля в Ізмаїлі, який належить кандидату в депутати Одеської облради.

Про це повідомляє Ізмаїльський відділ поліції в Одеській області, пише RegioNews.

За даними правоохоронців, займання виникло вночі, в результаті події ніхто не постраждав.

Слідчо-оперативна група, яка працювала на місці пожежі, встановила, що Toyota Land Cruiser Prado належить 50-річному ізмаїльцю - кандидату в депутати Одеської обласної ради", - йдеться у повідомленні.

Відомості за фактом умисного пошкодження майна внесли до ЄРДР за ч. 2 ст. 194 ККУ. Наразі встановлюються обставини події та особи, які до неї причетні. Триває слідство.

Нагадаємо, сьогодні ж на Одещині скоєно замах на кандидата в депутати.