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21 жовтня 2020, 22:00 5

В Ізмаїлі підпалили авто кандидата в депутати Одеської облради

21 жовтня 2020, 22:00 5
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Жертв і постраждалих у результаті пригоди немає
Жертв і постраждалих у результаті пригоди немає
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Поліція розслідує обставини підпалу автомобіля в Ізмаїлі, який належить кандидату в депутати Одеської облради.

Про це повідомляє Ізмаїльський відділ поліції в Одеській області, пише RegioNews.

За даними правоохоронців, займання виникло вночі, в результаті події ніхто не постраждав.

Слідчо-оперативна група, яка працювала на місці пожежі, встановила, що Toyota Land Cruiser Prado належить 50-річному ізмаїльцю - кандидату в депутати Одеської обласної ради", - йдеться у повідомленні.

Відомості за фактом умисного пошкодження майна внесли до ЄРДР за ч. 2 ст. 194 ККУ. Наразі встановлюються обставини події та особи, які до неї причетні. Триває слідство.

Нагадаємо, сьогодні ж на Одещині скоєно замах на кандидата в депутати.

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