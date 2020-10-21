В Ізмаїлі підпалили авто кандидата в депутати Одеської облради
Жертв і постраждалих у результаті пригоди немає
Жертв і постраждалих у результаті пригоди немає
Поліція розслідує обставини підпалу автомобіля в Ізмаїлі, який належить кандидату в депутати Одеської облради.
Про це повідомляє Ізмаїльський відділ поліції в Одеській області, пише RegioNews.
За даними правоохоронців, займання виникло вночі, в результаті події ніхто не постраждав.
Слідчо-оперативна група, яка працювала на місці пожежі, встановила, що Toyota Land Cruiser Prado належить 50-річному ізмаїльцю - кандидату в депутати Одеської обласної ради", - йдеться у повідомленні.
Відомості за фактом умисного пошкодження майна внесли до ЄРДР за ч. 2 ст. 194 ККУ. Наразі встановлюються обставини події та особи, які до неї причетні. Триває слідство.
Нагадаємо, сьогодні ж на Одещині скоєно замах на кандидата в депутати.
На Прикарпатті нелегальні онлайн-кінотеатри завдали мільйонних збитків іноземним кінокомпаніямВсі новини »
21 жовтня 2020, 20:19На Черкащині погрожували вбивством кандидату на посаду голови ОТГ
21 жовтня 2020, 19:23У Києві під Офісом Зеленського хотів самоспалитися чоловік
21 жовтня 2020, 18:34
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Запорізька облрада: чи зможуть молоді та "зелені" витіснити з політичної арени місцевих старожилів
За красивою обгорткою: чому Сухомлин не вирішує мегапроблеми Житомира із транспортом та водопостачанням