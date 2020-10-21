В Измаиле подожгли автомобиль кандидата в депутаты Одесского облсовета

Жертв и пострадавших в результате происшествия нет

Жертв и пострадавших в результате происшествия нет

Полиция расследует обстоятельства поджога автомобиля в Измаиле, который принадлежит кандидату в депутаты Одесского облсовета.

Об этом сообщает Измаильский отдел полиции в Одесской области, пишет RegioNews.

По данным правоохранителей, возгорание возникло ночью, в результате происшествия никто не пострадал.

Следственно-оперативная группа, которая работала на месте пожара, установила, что Toyota Land Cruiser Prado принадлежит 50-летнему ізмаїльцю - кандидату в депутаты Одесского областного совета", - говорится в сообщении.

Сведения по факту умышленного повреждения имущества внесли в ЕРДР по ч. 2 ст. 194 УКУ. Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия и лица, которые к ней причастны. Ведется следствие.

Напомним, сегодня же в Одесской области совершено покушение на кандидата в депутаты.