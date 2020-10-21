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21 жовтня 2020, 12:11 8

На Одещині скоєно замах на кандидата в депутати

21 жовтня 2020, 12:11 8
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Чоловік з пораненням голови був госпіталізований
Фото: Думская
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В Одеській області підірвали машину кандидата в депутати від "Батьківщини" і директора охоронного агентства "Самсон" Андрія Бабенка.

Про це передає RegioNews з посиланням на "Думская".

В результаті вибуху, який прогримів в районі автозаправки біля села Курган Біляївського району було пошкоджено автомобіль кандидата", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що сам Бабенко знаходиться в приватній клініці у важкому стані - його готують до операції.

Ми їхали на зустріч з виборцями, і прямо в дорозі стався вибух, всю машину просто порвало соколками, там були і шматки металу, та кульки", - повідомив виданню помічник політика.

Раніше повідомлялося, що в Чернігівській області поліцейські встановлюють нападників, які обстріляли автомобіль одного з кандидатів у мери Прилук.

вибори вибух авто депутат замах Кандидат
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