На Одещині скоєно замах на кандидата в депутати

Чоловік з пораненням голови був госпіталізований

Чоловік з пораненням голови був госпіталізований

Фото: Думская

В Одеській області підірвали машину кандидата в депутати від "Батьківщини" і директора охоронного агентства "Самсон" Андрія Бабенка.

Про це передає RegioNews з посиланням на "Думская".

В результаті вибуху, який прогримів в районі автозаправки біля села Курган Біляївського району було пошкоджено автомобіль кандидата", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що сам Бабенко знаходиться в приватній клініці у важкому стані - його готують до операції.

Ми їхали на зустріч з виборцями, і прямо в дорозі стався вибух, всю машину просто порвало соколками, там були і шматки металу, та кульки", - повідомив виданню помічник політика.

Раніше повідомлялося, що в Чернігівській області поліцейські встановлюють нападників, які обстріляли автомобіль одного з кандидатів у мери Прилук.