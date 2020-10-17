10:28  17 жовтня
Новий антирекорд COVID-19: в Україні зафіксовано 6410 випадків захворювання
11:42  17 жовтня
Сім'ям загиблих в авіакатастрофі під Харковом виділили близько 1 млн доларів
10:04  17 жовтня
Бойовики на Донбасі тричі порушили перемир'я: стріляли поблизу Водяного і Мар'їнки
UA | RU
UA | RU
17 жовтня 2020, 13:16 2

ДТП на Одещині: травмовано семеро людей, серед них діти

17 жовтня 2020, 13:16 2
Читайте также на русском языке
Всі госпіталізовані з різними травмами
Всі госпіталізовані з різними травмами
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

В результаті зіткнення двох автомобілів на Одещині постраждали сім людей, серед них діти віком від одного та 12 років. 

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Одеської області.

Як зазначають правоохоронці, аварія сталася сьогодні зранку на об’їзній дорозі, біля Клеверного мосту, за участю автомобілів Mercedes та Таврія.

Повідомляється, що 31-річний водій Таврії, виїжджаючи з заправки на об’їзну дорогу, не надав перевагу у русі автомобілю Mercedes, що рухався по головній дорозі. Внаслідок зіткнення транспортних засобів постраждало семеро людей, двоє з яких діти, одного та дванадцяти років. Усі постраждалі доставлені до медичних закладів із травмами різного ступеня тяжкості.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) ККУ”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня в Одеській області сталася автомобільна аварія за участю вантажівки MAN і легкового автомобіля Volkswagen Golf. Загинув чоловік й постраждала дитина.

ДТП аварія Одеська область поліція діти
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
"Зелені" кандидати. Хто представлятиме президентську партію на Хмельниччині
Колишні "слуги" та прихильники Саакашвілі. Хто представляє "За майбутнє" на півночі України
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Петро Олещук
Всі блоги »