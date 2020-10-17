ДТП на Одещині: травмовано семеро людей, серед них діти

Всі госпіталізовані з різними травмами

Всі госпіталізовані з різними травмами

Фото: Нацполіція

В результаті зіткнення двох автомобілів на Одещині постраждали сім людей, серед них діти віком від одного та 12 років.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Одеської області.

Як зазначають правоохоронці, аварія сталася сьогодні зранку на об’їзній дорозі, біля Клеверного мосту, за участю автомобілів Mercedes та Таврія.

Повідомляється, що 31-річний водій Таврії, виїжджаючи з заправки на об’їзну дорогу, не надав перевагу у русі автомобілю Mercedes, що рухався по головній дорозі. Внаслідок зіткнення транспортних засобів постраждало семеро людей, двоє з яких діти, одного та дванадцяти років. Усі постраждалі доставлені до медичних закладів із травмами різного ступеня тяжкості.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) ККУ”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня в Одеській області сталася автомобільна аварія за участю вантажівки MAN і легкового автомобіля Volkswagen Golf. Загинув чоловік й постраждала дитина.