ДТП в Одесской области: травмированы семь человек, среди них дети

Все госпитализированы с различными травмами

Все госпитализированы с различными травмами

Фото: Нацполиция

В результате столкновения двух автомобилей в Одесской области пострадали семь человек, среди них дети в возрасте от одного и 12 лет.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

Как отмечают правоохранители, авария произошла сегодня утром на объездной дороге, возле Клеверного моста, с участием автомобилей Mercedes и Таврия.

Сообщается, что 31-летний водитель Таврии, выезжая с заправки на объездную дорогу, не предоставил преимущество в движении автомобилю Mercedes, который двигался по главной дороге. В результате столкновения транспортных средств пострадали семь человек, двое из которых дети, одного и двенадцати лет. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) УК”, — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 10 октября в Одесской области произошла автомобильная авария с участием грузовика MAN и легкового автомобиля Volkswagen Golf. Погиб мужчина и пострадал ребенок.