На Одещині у ДТП загинув чоловік й постраждала дитина

Аварія сталася на трасі Р-33 в селі Милолюбівка

Аварія сталася на трасі Р-33 в селі Милолюбівка

Фото з відкритих джерел

В ніч на 10 жовтня в Одеській області сталася автомобільна аварія за участю вантажівки MAN і легкового автомобіля Volkswagen Golf.

Як повідомили у пресцентрі Державної служби з надзвичайних ситуацій, в результаті ДТП постраждали двоє людей, серед яких дитина, а також загинув водій легковика, передає RegioNews.

Наголошується, що аварія сталася на трасі Р-33 в селі Милолюбівка.

"Рятувальники деблокували водія легкового автомобіля Volkswagen Golf, який зіткнувся з вантажівкою MAN. У результаті ДТП загинув водій і постраждали 2 пасажири легковика 1974 р. н. і хлопчик 2018 р. Стан здоров'я потерпілих - тяжкий", - йдеться в повідомленні.

Обставини інциденту з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, минулої доби під Миколаєвом сталася ДТП за участю 5 вантажівок та 2 іномарок.