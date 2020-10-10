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10 жовтня 2020, 12:46 2

На Одещині у ДТП загинув чоловік й постраждала дитина

10 жовтня 2020, 12:46 2
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Аварія сталася на трасі Р-33 в селі Милолюбівка
Аварія сталася на трасі Р-33 в селі Милолюбівка
Фото з відкритих джерел
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В ніч на 10 жовтня в Одеській області сталася автомобільна аварія за участю вантажівки MAN і легкового автомобіля Volkswagen Golf.

Як повідомили у пресцентрі Державної служби з надзвичайних ситуацій, в результаті ДТП постраждали двоє людей, серед яких дитина, а також загинув водій легковика, передає RegioNews.

Наголошується, що аварія сталася на трасі Р-33 в селі Милолюбівка.

"Рятувальники деблокували водія легкового автомобіля Volkswagen Golf, який зіткнувся з вантажівкою MAN. У результаті ДТП загинув водій і постраждали 2 пасажири легковика 1974 р. н. і хлопчик 2018 р. Стан здоров'я потерпілих - тяжкий", - йдеться в повідомленні.

Обставини інциденту з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, минулої доби під Миколаєвом сталася ДТП за участю 5 вантажівок та 2 іномарок.

ДТП Одеса аварія смерті авто
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