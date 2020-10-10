На Одещині у ДТП загинув чоловік й постраждала дитина
В ніч на 10 жовтня в Одеській області сталася автомобільна аварія за участю вантажівки MAN і легкового автомобіля Volkswagen Golf.
Як повідомили у пресцентрі Державної служби з надзвичайних ситуацій, в результаті ДТП постраждали двоє людей, серед яких дитина, а також загинув водій легковика, передає RegioNews.
Наголошується, що аварія сталася на трасі Р-33 в селі Милолюбівка.
"Рятувальники деблокували водія легкового автомобіля Volkswagen Golf, який зіткнувся з вантажівкою MAN. У результаті ДТП загинув водій і постраждали 2 пасажири легковика 1974 р. н. і хлопчик 2018 р. Стан здоров'я потерпілих - тяжкий", - йдеться в повідомленні.
Обставини інциденту з'ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, минулої доби під Миколаєвом сталася ДТП за участю 5 вантажівок та 2 іномарок.