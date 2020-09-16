У Дніпрі почалися підготовчі роботи з будівництва аеропорту
Уряд визначив проект будівництва нового аеропорту в Дніпрі як пріоритетний, а приватні інвестори вже почали будувати новий пасажирський та VIP-термінали".
Про це міністр інфраструктури України Владислав Криклій написав на своїй сторінці у Facebook і показав відео старту підготовчих робіт, передає RegioNews.
Міністр назвав проект будівництва сучасного аеропорту у Дніпрі пріоритетним для уряду:
У Дніпропетровській області мешкає понад 3 млн людей. Сучасний аеропорт, який обіцяли ще у 2013-му, - необхідність для регіону. Ми визначили цей проєкт як пріоритетний для розвитку регіональних аеропортів", - написав Криклій.
Міністр додав, що сьогодні стартували підготовчі роботи за нашим проєктом, а приватний інвестор "НС Дніпро” розпочав будувати новий пасажирський та VIP-термінали.
У Дніпропетровській області мешкає понад 3 млн людей. Сучасний аеропорт, який обіцяли ще у 2013-му, - необхідність...Опубліковано Vladyslav Kryklii Середа, 16 вересня 2020 р.
Нагадаємо, у липні Дніпропетровська ОДА надала землю фірмі Ярославського для будівництва нового терміналу аеропорту .