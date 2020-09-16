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16 вересня 2020, 21:02 4

У Дніпрі почалися підготовчі роботи з будівництва аеропорту

16 вересня 2020, 21:02 4
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Фото з відкритих джерел
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Уряд визначив проект будівництва нового аеропорту в Дніпрі як пріоритетний, а приватні інвестори вже почали будувати новий пасажирський та VIP-термінали".

Про це міністр інфраструктури України Владислав Криклій написав на своїй сторінці у Facebook і показав відео старту підготовчих робіт, передає RegioNews.

Міністр назвав проект будівництва сучасного аеропорту у Дніпрі пріоритетним для уряду:

У Дніпропетровській області мешкає понад 3 млн людей. Сучасний аеропорт, який обіцяли ще у 2013-му, - необхідність для регіону. Ми визначили цей проєкт як пріоритетний для розвитку регіональних аеропортів", - написав Криклій.

Міністр додав, що сьогодні стартували підготовчі роботи за нашим проєктом, а приватний інвестор "НС Дніпро” розпочав будувати новий пасажирський та VIP-термінали.

У Дніпропетровській області мешкає понад 3 млн людей. Сучасний аеропорт, який обіцяли ще у 2013-му, - необхідність...

Опубліковано Vladyslav Kryklii Середа, 16 вересня 2020 р.

Нагадаємо, у липні Дніпропетровська ОДА надала землю фірмі Ярославського для будівництва нового терміналу аеропорту .

Владислав Криклій строительство Мінінфраструктури аеропорт Дніпро
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