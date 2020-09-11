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11 вересня 2020, 14:21 7

Стало відомо, як в Києві буде проходити навчальний процес у "помаранчевій зоні"

11 вересня 2020, 14:21 7
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Школи і садочки поки працюють без змін
Школи і садочки поки працюють без змін
Фото: з відкритих джерел
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Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у зв'язку з попаданням Києва до "помаранчевої зони" карантину навчальний процес у професійних та вищих навчальних закладах буде обмежений. Відвідувати заняття дозволено групами не більше 20 осіб.

Про це він повідомив в ході брифінгу, передає RegioNews.

За словами мера, що стосується навчального процесу в школах і садочках, то там ніяких змін поки що не буде. Кличко заявив, що ситуація в цих навчальних закладах - контрольована.

Місто підготувало школи до роботи в нових умовах. Розробило регламент роботи під час пандемії... Але оскільки вірус у місті поширюється, до роботи шкіл і садочків буде наша особлива увага й оперативні рішення залежно від ситуації", - повідомив Кличко.

Відомо, що на сьогодні в Києві працює 426 шкіл з 428. Дві школи закрили в Оболонському районі через виявлені випадки зараження коронавірусом. Крім того, коронавірус виявлений у дитячих садках у Деснянському та Печерському районах.

Раніше повідомлялося, що у зв'язку з внесенням Києва в перелік міст "помаранчевої" зони карантину, у столиці буде введено ряд обмежень.

коронавірус карантин освіта діти Віталій Кличко
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