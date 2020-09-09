В порту під Одесою найшли рекордну партію кокаїну на понад 17 млн доларів
На Одещині у морському порту "Південний" оперативні співробітники Державної прикордонної служби України затримали рекордну партію кокаїну вартістю 17 млн доларів, яка прибула на судні з Республіки Еквадор.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС.
У контейнері прикордонники виявили 100 розфасованих брикетів з кокаїном.
Загальна вага наркотичних засобів становить близько 112 кг. Вартість вилучених наркотичних засобів на тіньовому ринку становить понад 17 млн доларів", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що слідчі органів безпеки розпочали кримінальне провадження за ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині силовики впіймали угрупування на торгівлі наркотиками.