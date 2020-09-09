09:44  09 вересня
Коронавірус в Україні: за добу більше 2,5 тисяч нових випадків зараження
11:21  09 вересня
В промзоні Києва вибухнула автоцистерна для перевезення газу: є жертви
12:39  09 вересня
У Збройних силах за добу на коронавірус захворіла рекордна кількість армійців
UA | RU
UA | RU
09 вересня 2020, 12:34 6

В порту під Одесою найшли рекордну партію кокаїну на понад 17 млн доларів

09 вересня 2020, 12:34 6
Читайте также на русском языке
Наркотичні засоби знайшли в контейнері з вантажем бананів
Наркотичні засоби знайшли в контейнері з вантажем бананів
Фото: mvs.gov.ua
Читайте также
на русском языке

На Одещині у морському порту "Південний" оперативні співробітники Державної прикордонної служби України затримали рекордну партію кокаїну вартістю 17 млн доларів, яка прибула на судні з Республіки Еквадор.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС.

У контейнері прикордонники виявили 100 розфасованих брикетів з кокаїном.

Загальна вага наркотичних засобів становить близько 112 кг. Вартість вилучених наркотичних засобів на тіньовому ринку становить понад 17 млн доларів", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що слідчі органів безпеки розпочали кримінальне провадження за ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині силовики впіймали угрупування на торгівлі наркотиками.

Одеса наркотики судно порт торговля
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Всі відео »
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Закарпатті
"Агрохімік" проти "бандита". Як в Черкасах "зелений" кандидат спробує збити мера Бондаренка
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Всі блоги »