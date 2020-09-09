В порту під Одесою найшли рекордну партію кокаїну на понад 17 млн доларів

Наркотичні засоби знайшли в контейнері з вантажем бананів

Наркотичні засоби знайшли в контейнері з вантажем бананів

Фото: mvs.gov.ua

На Одещині у морському порту "Південний" оперативні співробітники Державної прикордонної служби України затримали рекордну партію кокаїну вартістю 17 млн доларів, яка прибула на судні з Республіки Еквадор.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС.

У контейнері прикордонники виявили 100 розфасованих брикетів з кокаїном.

Загальна вага наркотичних засобів становить близько 112 кг. Вартість вилучених наркотичних засобів на тіньовому ринку становить понад 17 млн доларів", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що слідчі органів безпеки розпочали кримінальне провадження за ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині силовики впіймали угрупування на торгівлі наркотиками.