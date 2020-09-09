В порту под Одессой нашли рекордную партию кокаина на более 17 млн долларов

Наркотические средства нашли в контейнере с грузом бананов

Наркотические средства нашли в контейнере с грузом бананов

Фото: mvs.gov.ua

В Одесской области в морском порту "Южный" оперативные сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали рекордную партию кокаина стоимостью 17 млн долларов, которая прибыла на судне из Республики Эквадор.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.

В контейнере пограничники обнаружили 100 расфасованных брикетов с кокаином.

Общий вес наркотических средств составляет около 112 кг. Стоимость изъятых наркотических средств на теневом рынке составляет более 17 млн долларов", - говорится в сообщении.

Известно, что следователи органов безопасности начали уголовное производство по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Днепропетровщине силовики поймали группировку по торговле наркотиками.