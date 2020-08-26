В Одесі знову намагаються підняти танкер Delfi

Танкер підняли вже на три чверті

Танкер підняли вже на три чверті

Фото: Думська

У одеського пляжу "Дельфін" знову намагаються поставити на рівний кіль затонулий 21 листопада минулого року танкер Delfi.

Про це повідомляє місцеве видання "Думская", передає RegioNews.

У танкера знаходяться в чотири буксири і плавкран, пляж очистили від курортників і оточили бійці Нацгвардії.

Delfi підняли вже на три чверті. Над рівнем води вся палуба", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що з дна навколо танкера витягли валуни, які блокували судно, на борту приварили потужні кріплення для тросів, з танків відкачали сотню тонн піску, загерметизували їх і наповнили повітрям.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що компанія "Краншип" повинна відігнати танкер з пляжу до Дня незалежності.

14 серпня судновласник Delfi подав позов до суду з вимогою заборонити піднімати танкер.