14:34  26 серпня
В Україні до 31 жовтня продовжили карантин
15:22  26 серпня
Україна закриває кордон для іноземців до кінця вересня - Шмигаль
13:29  26 серпня
У Чернівцях тролейбуси більше не перевозять пасажирів: у чому причина
UA | RU
UA | RU
26 серпня 2020, 11:21 13

В Одесі знову намагаються підняти танкер Delfi

26 серпня 2020, 11:21 13
Читайте также на русском языке
Танкер підняли вже на три чверті
Танкер підняли вже на три чверті
Фото: Думська
Читайте также
на русском языке

У одеського пляжу "Дельфін" знову намагаються поставити на рівний кіль затонулий 21 листопада минулого року танкер Delfi.

Про це повідомляє місцеве видання "Думская", передає RegioNews.

У танкера знаходяться в чотири буксири і плавкран, пляж очистили від курортників і оточили бійці Нацгвардії.

Delfi підняли вже на три чверті. Над рівнем води вся палуба", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що з дна навколо танкера витягли валуни, які блокували судно, на борту приварили потужні кріплення для тросів, з танків відкачали сотню тонн піску, загерметизували їх і наповнили повітрям.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що компанія "Краншип" повинна відігнати танкер з пляжу до Дня незалежності.

14 серпня судновласник Delfi подав позов до суду з вимогою заборонити піднімати танкер.

Одеса Танкер судно аварія море
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
Всі відео »
Вибори мера Житомира: всі свої
Івано-франківський феномен. Чому у мера Марцінківа немає конкурентів
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »