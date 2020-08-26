В Одессе снова пытаются поднять танкер Delfi

Танкер подняли уже на три четверти

Танкер подняли уже на три четверти

Фото: Думская

У одесского пляжа "Дельфин" снова пытаются поставить на ровный киль затонувший 21 ноября прошлого года танкер Delfi.

Об этом сообщает местное издание "Думская", передает RegioNews.

У танкера в находятся четыре буксира и плавкран, пляж очистили от курортников и оцепили бойцы Нацгвардии.

Delfi подняли уже на три четверти. Над уровнем воды вся палуба", - говорится в сообщении.

Отмечается, что со дна вокруг танкера вытащили валуны, которые блокировали судно, к борту приварили мощные крепления для тросов, из танков откачали сотню тонн песка, загерметизировали их и наполнили воздухом.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что компания "Краншип" должна отогнать танкер с пляжа до Дня независимости.

14 августа судовладелец Delfi подал иск в суд с требованием запретить поднимать танкер.