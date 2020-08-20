На Одесщине экс-чиновница РГА предстанет перед судом за кражу детской соцпомощи

За это преступление предусмотрено до 8 лет лишения свободы

За это преступление предусмотрено до 8 лет лишения свободы

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Прокуроры Раздельнянской местной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении фигурантки, по факту завладения бюджетными средствами в размере около 300 тыс. гривен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Установлено, что на протяжении 2016-2018 годов начальник отдела предоставления социальных пособий и компенсаций управления социальной защиты населения одной из райгосадминистраций Одесской области, злоупотребляя предоставленными полномочиями, завладела около 300 тыс грн, предназначенными на выплату государственной соцпомощи на детей, находящихся под опекой или попечительством.

Служащий, путем вмешательства в автоматизированную систему, к которой имела доступ, оформила лицевой счет на местную жительницу, которая не имела законных оснований для получения указанных выплат, и почти ежемесячно незаконно перечисляла деньги на него.

Имея доступ к деньгам на счете, путем использования банковской карты, распорядилась ими по собственному усмотрению", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Великомихайловского отделения полиции.

За такое преступление по ч. 4 ст. 191 УК Украины предусмотрено до 8 лет лишения свободы.

Напомним, СБУ разоблачила межрегиональную группу, которая выводила в тень миллионы гривен госпредприятий. Ежемесячно банда "отмывала" почти полмиллиарда гривен.