У Дніпрі на хабарі затримали ректора одного з вузів

З підприємця вимагали 150 тисяч гривень

З підприємця вимагали 150 тисяч гривень

Фото: з відкритих джерел

Ректор одного з університетів міста Дніпра, а також його помічник вимагали 150 тисяч гривень з місцевого підприємця за надання доступу та дозвіл використання інноваційного устаткування в науково-практичній діяльності комерційної структури.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Так, у четвер, 13 серпня, оперативники затримали ректора університету та його помічника на отримання першої частини хабара у 25 тисяч гривень.

Як повідомили "Українській правді", мова йде про ректора "Українського державного хіміко-технологічного університету" Костянтина Сухого.

У поліції зазначають, що за вказане правопорушення передбачена кримінальна відповідальність - позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України затримали Головного слідчого управління Нацполіції Київської області під час отримання неправомірної вигоди.