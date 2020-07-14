В Одесі посилили карантин

Заборонили роботу нічних клубів після 23:00

Заборонили роботу нічних клубів після 23:00

Фото: pixabay.com

Одеська міська комісія з ТЕБ та НС ухвалила рішення посилити карантинні заходи. Таке рішення було прийнято для боротьби з поширенням COVID-19.

Як передає RegioNews, про це повідомила пресслужба одеської мерії.

Нові обмеження стосуються роботи установ культури, нічних клубів і ресторанів.

Так, з 23:00 до 07:00 в місті буде заборонено роботу нічних клубів та закладів громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кав'ярень і т. д.).

При цьому нові заборони не поширюються на кінотеатри і ті заклади громадського харчування, які працюють на винос або ж займаються адресною доставкою їжі.

Наголошується, що також буде посилено контроль за дотриманням карантинних заходів в торгово-розважальних центрах і на узбережжі міста.

Нагадаємо, раніше послабили карантин на Львівщині - дозволили роботу дитсадків, музеїв і бібліотек.