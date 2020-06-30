У Тернополі обмежили роботу кафе, готелів та клубів

Працювати такі заклади зможуть лише до 22:00

Працювати такі заклади зможуть лише до 22:00

У Тернополі час роботи закладів громадського харчування, в тому числі кафе, готелів, барів, клубів, пабів, дискотек і установ розважальної сфери обмежили до 22:00.

Відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні Тернопільського міського штабу по боротьбі з коронавірусом, передає RegioNews.

Також після 22:00 заборонена робота всіх підприємств у сфері оптової та роздрібної торгівлі, побутового обслуговування, крім аптек, АЗС і продуктових магазинів.

Крім того, було прийнято рішення про посилення роботи служб, які контролюють дотримання санітарних норм.

Раніше стало відомо, що у Вінниці також обмежили роботу клубів і ресторанів.

Ми також повідомляли про можливе посилення карантину в столиці.