У Тернополі обмежили роботу кафе, готелів та клубів
У Тернополі час роботи закладів громадського харчування, в тому числі кафе, готелів, барів, клубів, пабів, дискотек і установ розважальної сфери обмежили до 22:00.
Відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні Тернопільського міського штабу по боротьбі з коронавірусом, передає RegioNews.
Також після 22:00 заборонена робота всіх підприємств у сфері оптової та роздрібної торгівлі, побутового обслуговування, крім аптек, АЗС і продуктових магазинів.
Крім того, було прийнято рішення про посилення роботи служб, які контролюють дотримання санітарних норм.
ЧАС РОБОТИ ЗАКЛАДІВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ ОБМЕЖИЛИ ДО 22 ГОДИНИ. РІШЕННЯ ШТАБУ. Сьогодні на засіданні...Опубліковано Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом Вівторок, 30 червня 2020 р.
Раніше стало відомо, що у Вінниці також обмежили роботу клубів і ресторанів.
Ми також повідомляли про можливе посилення карантину в столиці.