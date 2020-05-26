В Одесі після обвалу будинків перевірять житло на наявність тріщин
У центрі Одеси проведуть інвентаризацію старих житлових будинків, поруч з якими ведуться будівельні роботи. Це рішення пов'язане з обвали двох будинків у місті. Служби проводять моніторинг житлових будинків старого фонду, в безпосередній близькості від яких вже побудовані, будуються або в перспективі можуть бути зведені новобудови.
Про це повідомляє Одеська міська рада, передає RegioNews.
Житлово-комунальні сервіси почали моніторинг житлових будинків старого фонду в центрі Одеси, вони проводять візуальний огляд, вишукуючи можливі тріщини в несучих конструкціях. Там, де їх знаходять, встановлюються "маяки", які показують наявність або відсутність проблем на об'єкті.
Обвали житлових будинків по вулицях Торгової і Середньофонтанській показали, що в обох випадках по сусідству були проведені або активно проводяться роботи по забудові.
Нагадаємо, 21 травня обрушилися фасад і дах двоповерхового житлового будинку на вулиці Середньофонтанській. 18 травня в Одесі стався обвал будинку по вулиці Торгова, 20. Рятувальники встановили, що в результаті обвалу було пошкоджено 8 квартир, в яких проживало 30 осіб. Постраждалих немає.
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