В Одесі біля Будинку профспілок затримали провокаторів

2 травня на Куликовому полі в Одесі, де вшановують пам'ять 46 мирних мешканців, загиблих шість років тому під час заворушень, поліцейські затримали провокаторів

Фото: Національна поліція

2 травня на Куликовому полі в Одесі, де вшановують пам'ять 46 мирних мешканців, загиблих шість років тому під час заворушень, поліцейські затримали провокаторів

Про це інформують RegioNews із посиланням на "Укрінформ”. Літній чоловік агресивно відреагував на вимогу поліцейського дотримуватися карантинних заходів і надягнути захисну маску. Сказав, що медична маска неефективна. До того ж, мовляв, у багатьох країнах Європи маски вже не носять і він це робити не збирається. Правоохоронці були змушені силою доставити містянина до службового авто для оформлення адмінпротоколу. Також поліцейські затримали молодого чоловіка спортивної статури, який зірвав наліпку з українським прапором із сумки одесита. Правоохоронці також активно зреагували та попередили штовханину, яка виникла на Куликовому полі під час стріму Валентина Ткачука. Дехто з присутніх почав нецензурно лаяти стрімера за те, що він розмовляв українською. Як писали RegioNews раніше, 2 травня 2020 року минає 6 років із часу "Одеської трагедії” - провокації проросійських сил, під час якої у Будинку профсоюзів загинуло майже 50 мирних мешканців.

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