В Одесі біля Будинку профспілок затримали провокаторів
Про це інформують RegioNews із посиланням на "Укрінформ”.
Літній чоловік агресивно відреагував на вимогу поліцейського дотримуватися карантинних заходів і надягнути захисну маску. Сказав, що медична маска неефективна. До того ж, мовляв, у багатьох країнах Європи маски вже не носять і він це робити не збирається. Правоохоронці були змушені силою доставити містянина до службового авто для оформлення адмінпротоколу.
Також поліцейські затримали молодого чоловіка спортивної статури, який зірвав наліпку з українським прапором із сумки одесита.
Правоохоронці також активно зреагували та попередили штовханину, яка виникла на Куликовому полі під час стріму Валентина Ткачука. Дехто з присутніх почав нецензурно лаяти стрімера за те, що він розмовляв українською.
Як писали RegioNews раніше, 2 травня 2020 року минає 6 років із часу "Одеської трагедії” - провокації проросійських сил, під час якої у Будинку профсоюзів загинуло майже 50 мирних мешканців.
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