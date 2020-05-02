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Александра Василенко журналист info@regionews.ua
02 мая 2020, 15:01 15

В Одессе возле Дома профсоюзов задержали провокаторов

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02 мая 2020, 15:01 15
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2 мая на Куликовом поле в Одессе, где чтят память 46 мирных жителей, погибших шесть лет назад во время беспорядков, полицейские задержали провокаторов
Фото: Национальная полиция
2 мая на Куликовом поле в Одессе, где чтят память 46 мирных жителей, погибших шесть лет назад во время беспорядков, полицейские задержали провокаторов

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на "Укрінформ”.

Пожилой мужчина агрессивно отреагировал на требование полицейского придерживаться карантинных мероприятий и надеть защитную маску. Сказал, что медицинская маска неэффективна. К тому же, мол, во многих странах Европы маски уже не носят и он это делать не собирается. Стражи порядка были вынуждены силой доставить горожанина к служебному авто для оформления админпротокола.

Также полицейские задержали молодого мужчину спортивного телосложения, который сорвал наклейку с украинским флагом из сумки одессита.

Правоохранители также активно среагировали и предотвратили потасовку, которая возникла на Куликовом поле во время стрима Валентина Ткачука. Кое-кто из присутствующих начал нецензурно ругать стримера за то, что он разговаривал на украинском.

Как писали RegioNews ранее, 2 мая 2020 года исполняется 6 лет со времени "Одесской трагедии” - провокации пророссийских сил, во время которой в Доме профсоюзов погибли почти 50 мирных жителей.


Одесса полиция Майдан Революция Достоинства
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