В Одессе возле Дома профсоюзов задержали провокаторов
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на "Укрінформ”.
Пожилой мужчина агрессивно отреагировал на требование полицейского придерживаться карантинных мероприятий и надеть защитную маску. Сказал, что медицинская маска неэффективна. К тому же, мол, во многих странах Европы маски уже не носят и он это делать не собирается. Стражи порядка были вынуждены силой доставить горожанина к служебному авто для оформления админпротокола.
Также полицейские задержали молодого мужчину спортивного телосложения, который сорвал наклейку с украинским флагом из сумки одессита.
Правоохранители также активно среагировали и предотвратили потасовку, которая возникла на Куликовом поле во время стрима Валентина Ткачука. Кое-кто из присутствующих начал нецензурно ругать стримера за то, что он разговаривал на украинском.
Как писали RegioNews ранее, 2 мая 2020 года исполняется 6 лет со времени "Одесской трагедии” - провокации пророссийских сил, во время которой в Доме профсоюзов погибли почти 50 мирных жителей.
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