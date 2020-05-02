Україна вшановує 6-ті роковини трагедії в Одесі

2 травня 2020 року минає 6 років із часу "Одеської трагедії” - провокації проросійських сил, під час якої у Будинку профсоюзів загинуло майже 50 мирних мешканців

Фото: Національна поліція

2 травня 2020 року минає 6 років із часу "Одеської трагедії” - провокації проросійських сил, під час якої у Будинку профсоюзів загинуло майже 50 мирних мешканців

Про це інформують RegioNews із посиланням на відділ комунікації поліції Одеської області. Зважаючи на те, що зараз в Одесі, як і на всій території України, діють карантинні обмеження, порядок у місті охороняють 1,5 тисяч поліцейських. На підмогу колегам прибули військовослужбовці Нацгвардії, курсанти Одеського державного університету внутрішніх справ та правоохоронці з інших регіонів України. Поодинокі містяни несуть букети квітів до будинку № 1 на Куликовому полі. Нагадаємо, що 2 травня 2014 року в Одесі в ході масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 зазнали поранень, більшість загинули під час пожежі у Будинку профспілок. Близько тисячі активістів з українськими прапорами зібралися на Соборній площі. До них приєдналися футбольні фани. Згодом смертельні сутички сталися з "антимайданівцями” та проросійськими провокаторами. Частину активістів відтіснили у Будинок профспілок, у якому згодом спалахнула пожежа. Як писали RegioNews раніше, співробітники СБУ попередили провокації, які представники проросійського руху планували організувати в Одесі у роковини трагічних подій 2014 року.

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