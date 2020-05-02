10:51  02 травня
В Україні більше півтисячі нових випадків зараження коронавірусом
10:32  02 травня
На Донбасі всю ніч тривали обстріли
13:14  02 травня
Мінздрав пообіцяв розібратися, чому лікарі не отримують доплати
UA | RU
UA | RU
Олександра Василенко журналіст info@regionews.ua
02 травня 2020, 12:47 17

Україна вшановує 6-ті роковини трагедії в Одесі

Читайте также
на русском языке
02 травня 2020, 12:47 17
Читайте также на русском языке
2 травня 2020 року минає 6 років із часу "Одеської трагедії” - провокації проросійських сил, під час якої у Будинку профсоюзів загинуло майже 50 мирних мешканців
Фото: Національна поліція
2 травня 2020 року минає 6 років із часу "Одеської трагедії” - провокації проросійських сил, під час якої у Будинку профсоюзів загинуло майже 50 мирних мешканців

Про це інформують RegioNews із посиланням на відділ комунікації поліції Одеської області.

Зважаючи на те, що зараз в Одесі, як і на всій території України, діють карантинні обмеження, порядок у місті охороняють 1,5 тисяч поліцейських. На підмогу колегам прибули військовослужбовці Нацгвардії, курсанти Одеського державного університету внутрішніх справ та правоохоронці з інших регіонів України.

Поодинокі містяни несуть букети квітів до будинку № 1 на Куликовому полі.

Нагадаємо, що 2 травня 2014 року в Одесі в ході масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 зазнали поранень, більшість загинули під час пожежі у Будинку профспілок. Близько тисячі активістів з українськими прапорами зібралися на Соборній площі. До них приєдналися футбольні фани. Згодом смертельні сутички сталися з "антимайданівцями” та проросійськими провокаторами. Частину активістів відтіснили у Будинок профспілок, у якому згодом спалахнула пожежа.

Як писали RegioNews раніше, співробітники СБУ попередили провокації, які представники проросійського руху планували організувати в Одесі у роковини трагічних подій 2014 року.


Одеса поліція Майдан Революція Гідності
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
В Одесі проросійські активісти готували провокації на 2 травня
30 квітня 2020, 15:23
В Одеській області на коронавірус захворіли ще 13 осіб
29 квітня 2020, 10:56
В Одесу повернулися з Туреччини 90 українців: всіх обстежують і помістять в обсерватор
27 квітня 2020, 18:40
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
02 травня 2020, 10:55
Здорових не залишилося: у Києво-Печерській лаврі захворіли всі священики
26 квітня 2020, 17:41
Заступника прокурора Миколаївщини Божило відправили в Дніпро. Філатов наступний?
26 квітня 2020, 12:30
Кличко звільнив Слончака за побиття поліцейського
27 квітня 2020, 12:50
У Харкові затримали голу жінку, яка з собою в пакеті носила відрізану голову
30 квітня 2020, 11:58
Кабмін відкликав подання на призначення Саакашвілі
28 квітня 2020, 15:07
Останні Популярні
Кирило Молчанов
Ірина Медушевська
Юрій Бутусов
Всі блоги »
Казус Садового: як у Львові депутати збунтувалися проти мера
01 травня 2020, 14:00
Житомирщина: кому належать автовокзали регіону
30 квітня 2020, 16:00
Всі публікації »
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
01 травня 2020, 17:00
Перший рік Зе, друге пришестя Міхо та полтавські гречкосії, – НеПогода
25 квітня 2020, 15:51
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Всі відео »
Коломойський Ігор
Куратор Запорізької області по боротьбі з COVID-19
Андрій Веревський
Куратор Полтавської та Кіровоградської областей по боротьбі з COVID-19
Пінчук Віктор
Куратор Дніпропетровської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »