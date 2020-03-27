Одесский прокурор пытался помочь мошеннику и попался на взятке в 25 тысяч долларов

В Одесской области задержали прокурора, который получил 25 тысяч долларов США за обещание изменить квалификацию преступления

Фото: ГБР

В Одесской области задержали прокурора, который получил 25 тысяч долларов США за обещание изменить квалификацию преступления

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР

Прокурор в сговоре с гражданским лицом, которое выполняло функции посредника, получил 25 тысяч долларов США от участника уголовного производства. За "вознаграждение" он обещал изменить квалификацию преступления по факту мошенничества в крупных размерах, а также в дальнейшем способствовать освобождению гражданина от уголовной ответственности.

26 марта прокурора и его сообщника задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины после получения неправомерной выгоды.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения задержанным о подозрении и избрании в отношении них мер пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.