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27 марта 2020, 12:59 6

Одесский прокурор пытался помочь мошеннику и попался на взятке в 25 тысяч долларов

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27 марта 2020, 12:59 6
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В Одесской области задержали прокурора, который получил 25 тысяч долларов США за обещание изменить квалификацию преступления
Фото: ГБР
В Одесской области задержали прокурора, который получил 25 тысяч долларов США за обещание изменить квалификацию преступления

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР

Прокурор в сговоре с гражданским лицом, которое выполняло функции посредника, получил 25 тысяч долларов США от участника уголовного производства. За "вознаграждение" он обещал изменить квалификацию преступления по факту мошенничества в крупных размерах, а также в дальнейшем способствовать освобождению гражданина от уголовной ответственности.

26 марта прокурора и его сообщника задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины после получения неправомерной выгоды.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения задержанным о подозрении и избрании в отношении них мер пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.


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