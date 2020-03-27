Одесский прокурор пытался помочь мошеннику и попался на взятке в 25 тысяч долларов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР
Прокурор в сговоре с гражданским лицом, которое выполняло функции посредника, получил 25 тысяч долларов США от участника уголовного производства. За "вознаграждение" он обещал изменить квалификацию преступления по факту мошенничества в крупных размерах, а также в дальнейшем способствовать освобождению гражданина от уголовной ответственности.
26 марта прокурора и его сообщника задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины после получения неправомерной выгоды.
Сейчас решается вопрос относительно сообщения задержанным о подозрении и избрании в отношении них мер пресечения.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.
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