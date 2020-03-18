Экс-руководство одесской экоинспекции забаррикадировалось и не пускает нового начальника
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Думскую.
Сообщается, что сегодня, 18 марта, должны были представить коллективу нового исполняющего обязанности начальника экоинспекции Анжелу Балаклеец.
Но оказалось, что попасть в помещение учреждения невозможно.
"Сегодня мой первый заместитель Денис Каплунов приехал в Одессу, чтобы официально представить нового начальника одесской инспекции. Однако произошел инцидент. Одесское руководство забаррикадировалось в помещении инспекции и пытается не пустить нас. Звучит смешно, но так оно и есть. Вызвали полицию", - рассказал временно исполняющий обязанности начальника Государственной экоинспекции Украины Егор Фирсов.
До назначения Балаклеец одесскую инспекцию возглавлял Владимир Кардаш. Он и его первый зам Вадим Осипенко отстранены от своих должностей за "дисциплинарные проступки".
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