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18 марта 2020, 17:33 1

Экс-руководство одесской экоинспекции забаррикадировалось и не пускает нового начальника

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18 марта 2020, 17:33 1
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В Одессе должны были представить коллективу нового исполняющего обязанности начальника экоинспекции, но бывшее руководство забаррикадировалось в офисе
Фото: pexels
В Одессе должны были представить коллективу нового исполняющего обязанности начальника экоинспекции, но бывшее руководство забаррикадировалось в офисе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Думскую.

Сообщается, что сегодня, 18 марта, должны были представить коллективу нового исполняющего обязанности начальника экоинспекции Анжелу Балаклеец.

Но оказалось, что попасть в помещение учреждения невозможно.

"Сегодня мой первый заместитель Денис Каплунов приехал в Одессу, чтобы официально представить нового начальника одесской инспекции. Однако произошел инцидент. Одесское руководство забаррикадировалось в помещении инспекции и пытается не пустить нас. Звучит смешно, но так оно и есть. Вызвали полицию", - рассказал временно исполняющий обязанности начальника Государственной экоинспекции Украины Егор Фирсов.

До назначения Балаклеец одесскую инспекцию возглавлял Владимир Кардаш. Он и его первый зам Вадим Осипенко отстранены от своих должностей за "дисциплинарные проступки".


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