14:44  17 березня
В Україні закривають вокзали
10:44  17 березня
Ігоря Петрашка призначили міністром економіки
13:26  17 березня
Стратегія Єрмака по ОРДЛО: Арахамія розповів, як втихомирили "слуг-бунтарів"
UA | RU
UA | RU
17 березня 2020, 17:26 8

Коронавірус: одеські медпрацівники не зможуть дістатися на роботу

Читайте также
на русском языке
17 березня 2020, 17:26 8
Читайте также на русском языке
Тисячі медичних працівників не зможуть дістатися на роботу через припинення пасажирських перевезень по області
Фото: unsplash
Тисячі медичних працівників не зможуть дістатися на роботу через припинення пасажирських перевезень по області

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Думскую.

Повідомляється, що більше двох тисяч медпрацівників, які працюють в поліклініках і лікарнях Одеси, живуть в області, багато хто — у віддалених районах таких як Подільський та Ізмаїльський. Припинення автобусного та залізничного сполучення змусить їх залишитися вдома або ж на робочих місцях, де немає жодних умов для тривалого перебування.

Зараз міське управлння охорони здоров'я і керівництво муніципалітету ламає голову над вирішенням цієї проблеми. Розглядаються варіанти: або надати медпрацівникам місця в гуртожитках, або організувати розвезення. Аналогічна проблема — в інших містах і селищах регіону.

Раніше повідомлялося, що на Одещині готують госпітальну базу для ізоляції хворих коронавірусом.

В Одеській облдержадміністрації ухвалено рішення обмежити роботу закладів та об'єктів торгівлі в області.

Раніше повідомлялося, що Львів і Одеса закривають усі магазини, окрім продуктових і аптек.

16 березня з 00:01 в Україні на 2 тижні буде заборонено в’їзд іноземним громадянам, які не мають права на постійне або тимчасове проживання.

З 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі. З 12 березня до 3 квітня у всіх закладах середньої, дошкільної та позашкільної освіти зупинено навчальний процес.

Більше по темі Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).


коронавірус Одесса карантин транспорт медики
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
17 березня 2020, 15:47
Коронавірус: Київ іде на карантин
11 березня 2020, 11:47
Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
11 березня 2020, 13:11
Дітей не вражає, а пенсіонери в зоні ризику, - Ємець про коронавірус
14 березня 2020, 17:51
Держзрада: в Івано-Франківську вимагають від президента перевірити дії Єрмака у Мінську
16 березня 2020, 15:46
В Україні офіційно підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом
12 березня 2020, 19:57
Останні Популярні
Валерий Харчишин
Ігор Соловій
Вадим Денисенко
Всі блоги »
Хроніки українського карантину: що відбувається на вулицях Києва
17 березня 2020, 15:40
Хроніки українського карантину: як живе Житомир в надзвичайному стані
17 березня 2020, 14:00
Всі публікації »
Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
17 березня 2020, 14:14
Кому від карантину погано і за що завалили Сергія Сивохо? – НеПогода
13 березня 2020, 21:05
Відповіді на питання про коронавирус. Доктор Комаровський
12 березня 2020, 20:09
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »