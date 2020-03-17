Коронавірус: одеські медпрацівники не зможуть дістатися на роботу
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Думскую.
Повідомляється, що більше двох тисяч медпрацівників, які працюють в поліклініках і лікарнях Одеси, живуть в області, багато хто — у віддалених районах таких як Подільський та Ізмаїльський. Припинення автобусного та залізничного сполучення змусить їх залишитися вдома або ж на робочих місцях, де немає жодних умов для тривалого перебування.
Зараз міське управлння охорони здоров'я і керівництво муніципалітету ламає голову над вирішенням цієї проблеми. Розглядаються варіанти: або надати медпрацівникам місця в гуртожитках, або організувати розвезення. Аналогічна проблема — в інших містах і селищах регіону.
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