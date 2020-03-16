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16 марта 2020, 12:35 7

Коронавирус: в Одессе не хватает аппаратов ИВЛ

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16 марта 2020, 12:35 7
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В Одессе не хватает 30 аппаратов искусственной вентиляции легких
Фото: censor.net.ua
В Одессе не хватает 30 аппаратов искусственной вентиляции легких

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Думскую.

Так, заместитель директора департамента здравоохранения городского совета Надежда Гончаренко сообщила, что в городе не хватает аппаратов ИВЛ, которые необходимы для борьбы с осложнениями коронавирусной инфекции

По ее словам, сегодня в медучреждениях города есть 65 аппаратов ИВЛ, но этого недостаточно.

"Нужно еще 27-30 единиц. Пока что мы планируем закупку семи аппаратов искусственной вентиляции легких", — отметила она.

В свою очередь вице-мэр Светлана Бедрега заявила, что город планирует выделить 42 миллиона гривен на борьбу с коронавирусом и количество закупаемых аппаратов ИВЛ будет увеличено.

Напомним, что с понедельника, 16 марта, во Львове и Одессе будут закрыты все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок.

Стоит отметить, что в Украине уже 5 случаев заражения коронавирусом.

Напомним, с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

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