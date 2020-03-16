Общегородской карантин: в Одессе не сократили количество маршруток

В Одессе городской транспорт работает в штатном режиме, но водителей обязали дезинфицировать транспорт чаще

Фото: Правда за Одессу

В Одессе городской транспорт работает в штатном режиме, но водителей обязали дезинфицировать транспорт чаще

Об этом стало известно в понедельник,16 марта, в ходе аппаратного совещания, передает RegioNews со ссылкой на издание Правда за Одессу.

По словам руководства города, принято решение не сокращать количество транспортных единиц на маршрутах, чтобы не повышать плотность пассажиров. Однако все маршрутные такси, трамваи и троллейбусы города должны проходить дезинфекцию на конечных остановках после каждого маршрута, и выходить на следующий круг только после прохождения такой дезинфекции.

Такие меры позволят свести к минимуму возможность распространения инфекции в транспортных средствах, где всегда большое скопление людей в замкнутом пространстве.

Напомним, что с понедельника, 16 марта, во Львове и Одессе будут закрыты все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок.

Стоит отметить, что в Украине уже 5 случаев заражения коронавирусом.

Напомним, с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

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