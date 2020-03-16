Общегородской карантин: в Одессе не сократили количество маршруток
Об этом стало известно в понедельник,16 марта, в ходе аппаратного совещания, передает RegioNews со ссылкой на издание Правда за Одессу.
По словам руководства города, принято решение не сокращать количество транспортных единиц на маршрутах, чтобы не повышать плотность пассажиров. Однако все маршрутные такси, трамваи и троллейбусы города должны проходить дезинфекцию на конечных остановках после каждого маршрута, и выходить на следующий круг только после прохождения такой дезинфекции.
Такие меры позволят свести к минимуму возможность распространения инфекции в транспортных средствах, где всегда большое скопление людей в замкнутом пространстве.
Напомним, что с понедельника, 16 марта, во Львове и Одессе будут закрыты все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок.
Стоит отметить, что в Украине уже 5 случаев заражения коронавирусом.
Напомним, с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.
Еще по теме Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).
- 13:03 16 марта Карантин в Житомире: власти усилят меры безопасности
- 12:58 16 марта Черновицкую область хотят закрыть на карантин
- 12:58 16 марта В Полтаве рассматривают вопрос о закрытии ТРЦ, кинотеатров, заведений питания
- 12:47 16 марта Коронавирус в Черновцах: состояние больных СOVID-19 стабильное
- 12:41 16 марта Львовская область: определили базы обсервации для пациентов с ОРЗ, вернувшихся из-за границы
- 12:41 16 марта Рада из-за коронавируса изменит график работы, а нардепам раздадут маски
- 11:48 16 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 11:47 11 марта Коронавирус: Киев идет на карантин
- 13:11 11 марта Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
- 17:51 14 марта Детей не поражает, а пенсионеры в зоне риска, - Емец о коронавирусе
- 21:07 12 марта Коронавирус в Черновцах и Житомире: что известно о больных
- 19:57 12 марта В Украине официально подтвердили еще два случая заражения коронавирусом