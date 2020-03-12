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12 марта 2020, 18:40 23

Одесскую ОПЗЖ возглавил сам Вадим Рабинович

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12 марта 2020, 18:40 23
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Несмотря на то, что в Одессе активисты пытались сорвать проведение съезда партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", он все-таки состоялся
Фото: Думская
Несмотря на то, что в Одессе активисты пытались сорвать проведение съезда партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", он все-таки состоялся

Об єтом сообщает RegioNews со ссылкой на Думскую.

На съезде было принято ряд кадровых решений.

Так, нардеп Николай Скорик смещён с поста главы областной организации, его место занял Вадим Рабинович. Скорик же стал главой городской партийной организации в Одессе, что является понижением на одну ступеньку в партийной иерархии.

Напомним, что возле отеля "Бристоль" в Одессе активисты пытались сорвать запланированную конференцию партии ОПЗЖ. В потасовке участвовали местные активисты "Автомайдана", "Национального корпуса" и сторонники ОПЗЖ.

Один из участников распылил газовый баллончик, сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

27-летнего правонарушителя доставили в отдел полиции. Баллончик у мужчины изъяли, а на него самого составили протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.


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