Одесскую ОПЗЖ возглавил сам Вадим Рабинович

Несмотря на то, что в Одессе активисты пытались сорвать проведение съезда партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", он все-таки состоялся

Фото: Думская

Несмотря на то, что в Одессе активисты пытались сорвать проведение съезда партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", он все-таки состоялся

Об єтом сообщает RegioNews со ссылкой на Думскую. На съезде было принято ряд кадровых решений. Так, нардеп Николай Скорик смещён с поста главы областной организации, его место занял Вадим Рабинович. Скорик же стал главой городской партийной организации в Одессе, что является понижением на одну ступеньку в партийной иерархии. Напомним, что возле отеля "Бристоль" в Одессе активисты пытались сорвать запланированную конференцию партии ОПЗЖ. В потасовке участвовали местные активисты "Автомайдана", "Национального корпуса" и сторонники ОПЗЖ. Один из участников распылил газовый баллончик, сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области. 27-летнего правонарушителя доставили в отдел полиции. Баллончик у мужчины изъяли, а на него самого составили протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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