У Миколаївській міськраді створили депутатську групу "ОПЗЖ"

У складі Миколаївської міської ради 7 скликання створили нову депутатську групу "Опозиційна платформа "За Життя"

Фото: скрін з відео

У складі Миколаївської міської ради 7 скликання створили нову депутатську групу "Опозиційна платформа "За Життя"

Про це стало відомо під час 56-ї чергової сесії Миколаївської міської ради, у четвер, 12 березня, повідомляє Regionews.

Про створення депутатської групи заявив Олег Солтіс.

За словами Солтіса, в цю групу увійдуть наступні депутати: Брати Сергій і В'ячеслав Карцеви, Дюмін Анатолій, Сергій Жайворонок, Микола Пономарьов, Олег Солтіс, Сергій Мотуз і Сергій Шульгач.

Також Солтіс заявив про закриття групи "За Миколаїв", яку створив раніше.

Також читайте: Рада відхрестилася від візиту Медведчука і депутатів ОПЗЖ до Путіна.