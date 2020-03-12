В Одесі блокують з'їзд ОПЗЖ: виникають бійки

Біля готелю "Бристоль" в Одесі активісти намагалися зірвати заплановану конференцію партії ОПЗЖ за участю Миколи Скорика, Віктора Медведчука і Вадима Рабіновича

Фото:Думська

Біля готелю "Бристоль" в Одесі активісти намагалися зірвати заплановану конференцію партії ОПЗЖ за участю Миколи Скорика, Віктора Медведчука і Вадима Рабіновича

Про це повідомляє Regionews з посиланням на Думскую.

Так, на з'їзді ОПЗЖ можуть висунути Вадима Рабіновича в мери міста.

В Одесі група невідомих людей, яку місцеві ЗМІ визначили, як представників патріотичних організацій, блокує готель "Бристоль", де проходить з'їзд партії ОПЗЖ.

Між ними і прихильниками ОПЗЖ (чоловіками спортивної зовнішності) періодично спалахують бійки. Хтось навіть розпилив сльозогінний газ. Поліція намагається розділити сторони та не допустити ескалації конфлікту.

"З боку патріотів у подіях беруть участь активісти "Дії", "Автомайдану" Євгена Рєзвушкіна і "Нацкорпуса", ОПЗЖ захищають працівники охоронної фірми "Зевс" і приблизно сотня "спортсменів", які приїхали вчора в місто", - повідомляє видання.

Через деякий час біля готелю стало спокійніше. Між входом у готель і патріотами стоять люди депутата Богдана Гіганова, співробітники охоронного агентства і поліцейські.