В Одесі блокують з'їзд ОПЗЖ: виникають бійки
Про це повідомляє Regionews з посиланням на Думскую.
Так, на з'їзді ОПЗЖ можуть висунути Вадима Рабіновича в мери міста.
В Одесі група невідомих людей, яку місцеві ЗМІ визначили, як представників патріотичних організацій, блокує готель "Бристоль", де проходить з'їзд партії ОПЗЖ.
Між ними і прихильниками ОПЗЖ (чоловіками спортивної зовнішності) періодично спалахують бійки. Хтось навіть розпилив сльозогінний газ. Поліція намагається розділити сторони та не допустити ескалації конфлікту.
"З боку патріотів у подіях беруть участь активісти "Дії", "Автомайдану" Євгена Рєзвушкіна і "Нацкорпуса", ОПЗЖ захищають працівники охоронної фірми "Зевс" і приблизно сотня "спортсменів", які приїхали вчора в місто", - повідомляє видання.
Через деякий час біля готелю стало спокійніше. Між входом у готель і патріотами стоять люди депутата Богдана Гіганова, співробітники охоронного агентства і поліцейські.
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