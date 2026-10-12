У Києві донька вдарила матір чашкою по голові: жінка померла

Фото: Національна поліція

У Києві 38-річній жінці повідомили про підозру після того, як вона під час сімейної сварки вдарила матір чашкою по голові. Потерпіла померла в лікарні, так і не прийшовши до тями

Про це повідомили у столичній поліції, передає RegioNews.

Зазначається, що конфлікт стався під час сімейної вечері, яка супроводжувалася вживанням алкоголю. Між матір’ю та донькою виникла чергова сварка, під час якої молодша жінка схопила чашку та вдарила нею матір по голові.

Потерпілу госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою. Понад тиждень жінка перебувала без свідомості. Попри зусилля медиків, вона померла.

Поліцейські затримали 38-річну підозрювану. За результатами огляду на стан алкогольного сп’яніння, проведеного за допомогою приладу "Драгер", рівень алкоголю становив 4,42 проміле.

Наразі жінці оголосили про підозру. Обставини події та правову кваліфікацію її дій уточнюють правоохоронці.

Нагадаємо, на Харківщині чоловіку повідомили про підозру у вбивстві. Злочин стався у 2024 році в одному із сіл Чугуївського району. У разі доведення вини чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.