Ворог публічно, показово, демонстративно, нахабно, зухвало і безкарно знищує Київ серед білого дня

Ворог публічно, показово, демонстративно, нахабно, зухвало і безкарно знищує Київ серед білого дня

Ілюстративне фото: dw.com

ППО бʼється як може, проте технологічна перевага за противником – протиставити реактивним шахедам і бандеролям нам нічого, крім бойової авіації, а це дорого і виснажливо для пілотів. До того ж, ці літаки під час відбиття повітряних атак не задіяні в роботі по підтримці наших наземних військ…

Пролобійована виробниками "дронова ППО" остаточно програла реактивним і ракетним загрозам. Ми всі тепер розплачуємося за чиїсь шалені надприбутки і технологічну недалекоглядність високих державних керівників.

Так і хочеться сказати – а я вас попереджав! Ще рік, два рокі тому…

Я також вам казав, що єдиний спосіб убезпечити безпеку Києва і інших міст країни в умовах відсутності малої ракетної ППО – яку так і не створили, і с початком масованих атак реактивних шахедів – це розміняти нашу безпеку на безпеку москви.

Ворогу плювати на атаки по НПЗ, на все інше, крім москви. Проте, наші потужні далекобійні санкції до москви не долітають. Мінятися нічим.

Єдиний підрозділ – наш підрозділ, якій успішно і регулярно атакував москву, розформований майже рік тому за наказом топ-корупціонерів і зрадників, які – всі! – отримали підозри НАБУ.

Проте, для нас нічого не змінилося – замість бойової роботи, розробки і застосування дронів по москві – кримінальні справи від ДБР.

Штілерман запускає по москві тисячі своїх файєрпоінтів, які не долітають, проте генерують мільярдні прибутки. Виробники дронів-перехоплювачів тепер намагаються швидко заробити на реактивних перехоплювачах, але й це "ноу-хау" не захистить нас від реактивних шахедів. Потрібні ракети.

Якісь тупик. Або тупість. Або жадібність. Або зрада. Або все разом.