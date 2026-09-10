РФ знову атакувала Дніпро: у місті масштабна пожежа

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Пізно увечері 10 вересня росіяни знову завдали удар по Дніпру. Це був уже четвертий удар по місту за день

Про це повідомили в ОВА, передає RegioNews.

Росіяни завдали удар по Дніпру, після чого в місті сталась масштабна пожежа. Зокрема, загорілись вантажівки.

Відомо, що поранення отримав 56-річний чоловік. Його госпіталізували у тяжкому стані. Також госпіталізували 61-річного чоловіка: його стан оцінюють як середньої тяжкості.

Нагадаємо, також 10 вересня російські війська завдали удару двома керованими авіабомбами по житловому сектору на околиці Сум.