РФ знову атакувала Дніпро: у місті масштабна пожежа
Пізно увечері 10 вересня росіяни знову завдали удар по Дніпру. Це був уже четвертий удар по місту за день
Про це повідомили в ОВА, передає RegioNews.
Росіяни завдали удар по Дніпру, після чого в місті сталась масштабна пожежа. Зокрема, загорілись вантажівки.
Відомо, що поранення отримав 56-річний чоловік. Його госпіталізували у тяжкому стані. Також госпіталізували 61-річного чоловіка: його стан оцінюють як середньої тяжкості.
Нагадаємо, також 10 вересня російські війська завдали удару двома керованими авіабомбами по житловому сектору на околиці Сум.
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