Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Двоє зловмисників, жителі Сум віком 39 та 44 років, видавали себе за працівників правоохоронних органів. Шахраї залякали неповнолітню дівчину та змусили її віддати родинні заощадження.

Схема розпочалася з фейкового акаунту в соцмережах: аферисти познайомилися з 13-річною киянкою під виглядом іншої дитини. Під приводом домовленості про зустріч вони попросили надіслати локацію місця, що дівчина й зробила. Після цього школярка отримала змонтоване відео, де люди у формі армії РФ нібито дякували їй за допомогу та співпрацю. Після цього з дівчиною почав спілкуватися чоловік, який представлявся правоохоронцем. Він заявив, що її нібито викрито у співпраці з РФ, та почав погрожувати 25 роками ув’язнення її батькам.

Під впливом обману та погроз зловмисники переконали дитину передати для так званої "перевірки" сімейні заощадження. Злякавшись, дівчина зібрала з дому 54 550 доларів і 90 тисяч гривень та передала сумку водієві таксі, який мав відвезти посилку з Києва до Сум, не знаючи про злочин.

Повернувшись додому, дівчина повідомила про все батькам, ті одразу звернулися до поліції. Правоохоронці перехопили автомобіль, вилучили готівку та замінили її на імітаційні купюри.

Під час отримання "грошей" в Сумах поліцейські затримали першого фігуранта, а згодом і його спільника.

Усі заощадження повернули родині військовослужбовця.

Обом затриманим повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України (пособництво у замаху на шахрайство в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану).

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві 77-річний чоловік віддав шахраям усі заощадження, повіривши, що спілкуєтся зі співробітниками Служби безпеки. Пенсіонер передав одному з учасників схеми понад 27 тисяч доларів, майже 13 тисяч євро та 1800 швейцарських франків.