14:30  10 вересня
Удари РФ по складах з продуктами: як зростуть ціни
18:15  10 вересня
Залякали "тюрмою для батьків": у Києві шахраї виманили у 13-річної доньки військового понад 2,5 млн грн
13:07  10 вересня
Мобілізувався і через 4 дні втік: на Львівщині військового засудили до 5 років
UA | RU
UA | RU
10 вересня 2026, 18:15

Залякали "тюрмою для батьків": у Києві шахраї виманили у 13-річної доньки військового понад 2,5 млн грн

10 вересня 2026, 18:15
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці затримали зловмисників та повернули кошти родині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Двоє зловмисників, жителі Сум віком 39 та 44 років, видавали себе за працівників правоохоронних органів. Шахраї залякали неповнолітню дівчину та змусили її віддати родинні заощадження.

Схема розпочалася з фейкового акаунту в соцмережах: аферисти познайомилися з 13-річною киянкою під виглядом іншої дитини. Під приводом домовленості про зустріч вони попросили надіслати локацію місця, що дівчина й зробила. Після цього школярка отримала змонтоване відео, де люди у формі армії РФ нібито дякували їй за допомогу та співпрацю. Після цього з дівчиною почав спілкуватися чоловік, який представлявся правоохоронцем. Він заявив, що її нібито викрито у співпраці з РФ, та почав погрожувати 25 роками ув’язнення її батькам.

Під впливом обману та погроз зловмисники переконали дитину передати для так званої "перевірки" сімейні заощадження. Злякавшись, дівчина зібрала з дому 54 550 доларів і 90 тисяч гривень та передала сумку водієві таксі, який мав відвезти посилку з Києва до Сум, не знаючи про злочин.

Повернувшись додому, дівчина повідомила про все батькам, ті одразу звернулися до поліції. Правоохоронці перехопили автомобіль, вилучили готівку та замінили її на імітаційні купюри.

Під час отримання "грошей" в Сумах поліцейські затримали першого фігуранта, а згодом і його спільника.

Усі заощадження повернули родині військовослужбовця.

Обом затриманим повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України (пособництво у замаху на шахрайство в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану).

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві 77-річний чоловік віддав шахраям усі заощадження, повіривши, що спілкуєтся зі співробітниками Служби безпеки. Пенсіонер передав одному з учасників схеми понад 27 тисяч доларів, майже 13 тисяч євро та 1800 швейцарських франків.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ затримання заощадження зловмисники шахрайство військовослужбовці
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
Удар по ТРЦ у центрі Павлограда: четверо загиблих, 60 поранених
10 вересня 2026, 18:40
На Львівщині викрили ділка, який продавав гуманітарку для ЗСУ
10 вересня 2026, 18:35
На Дніпропетровщині росіяни атакували тепловоз - ЗМІ
10 вересня 2026, 18:25
Удар РФ по Павлограду: кількість загиблих та постраждалих зросла
10 вересня 2026, 18:23
Атака на Павлоград: серед постраждалих – двоє рятувальників
10 вересня 2026, 17:58
Окупанти скинули КАБи на Суми: поранені 11 людей, серед них – троє дітей
10 вересня 2026, 17:43
Росіяни вдарили по ТРЦ у центрі Павлограда: відомо про двох загиблих та 18 поранених
10 вересня 2026, 17:26
Сили оборони уразили пункти управління БпЛА, склади та три РЛС росіян
10 вересня 2026, 17:14
У "Резерв+" розширили перелік педагогів, які можуть оформити відстрочку онлайн
10 вересня 2026, 16:53
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Микола Княжицький
Сергій Фурса
Всі блоги »