Бензин дорожчає без упину: що відбувається з цінами на АЗС
В Україні регулярно змінюються ціни на пальне через загострення на Близькому Сході та інші фактори. При цьому наразі ціни зростають і на бензин, і на автогаз
Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.
Станом на 10 вересня середні ціни на АЗС в Україні такі:
- бензин А-95 преміум – 87,18 гривні за літр (+0,53 гривні);
- бензин А-95 – 83,33 гривні за літр (+0,59 гривні гривні);
- бензин А-92 – 79,57 гривні за літр (+0,89 гривні);
- дизпальне – 93,76 гривні за літр (+0,54 гривні);
- автогаз – 43,44 гривні за літр (+0,03 гривні).
Нагадаємо, через нове загострення в Ірані ціни на дизельне пальне та бензин за кордоном почали знову зростати. На думку директора "Консалтингової групи А-95", Сергія Куюна, це призведе і до змін цінників в Україні.
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