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10 вересня 2026, 23:55

Бензин дорожчає без упину: що відбувається з цінами на АЗС

10 вересня 2026, 23:55
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Фото з відкритих джерел
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В Україні регулярно змінюються ціни на пальне через загострення на Близькому Сході та інші фактори. При цьому наразі ціни зростають і на бензин, і на автогаз

Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.

Станом на 10 вересня середні ціни на АЗС в Україні такі:

  • бензин А-95 преміум – 87,18 гривні за літр (+0,53 гривні);
  • бензин А-95 – 83,33 гривні за літр (+0,59 гривні гривні);
  • бензин А-92 – 79,57 гривні за літр (+0,89 гривні);
  • дизпальне – 93,76 гривні за літр (+0,54 гривні);
  • автогаз – 43,44 гривні за літр (+0,03 гривні).

Нагадаємо, через нове загострення в Ірані ціни на дизельне пальне та бензин за кордоном почали знову зростати. На думку директора "Консалтингової групи А-95", Сергія Куюна, це призведе і до змін цінників в Україні.

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