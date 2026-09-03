На Дніпропетровщині через ворожі обстріли загинула людина та 14 поранено

Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж 3 вересня російські війська понад 20 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще 14 дістали поранень

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews .

У Дніпрі внаслідок атаки пошкоджені будівля логістичної компанії та автомобілі. Загинув 27-річний чоловік. Ще дев’ятеро людей постраждали.

20-річного чоловіка госпіталізували у важкому стані. П’ятеро чоловіків перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості. Ще троє постраждалих лікуватимуться амбулаторно.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська та Томаківська громади. Внаслідок атак пошкоджені інфраструктура, гімназія, багатоповерхові та приватні будинки.

Поранень дістали четверо людей. У важкому стані до лікарні доправили 48-річну жінку. У стані середньої тяжкості госпіталізовані 40-річна жінка та чоловіки 20 і 22 років.

У Павлоградському районі російські війська атакували Вербківську та Богданівську громади. Там виникли пожежі. Постраждав 20-річний чоловік — його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

На Синельниківщині противник завдав удару по Покровській громаді.

Нагадаємо, що упродовж 2 вересня російські війська атакували шість районів Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Внаслідок обстрілів загинули четверо людей, ще 13 постраждали.