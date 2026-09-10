У Києві запускають нічні автобуси до вокзалу

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Через ворожі обстріли та повітряну небезпеку потяги прибувають до столиці. Тому в Києві вирішили запустити нічні автобуси

Про це повідомляє Укрзалізниця, передає RegioNews.

У Києві запускають чотири тимчасові нічні автобусні маршрути від Центрального вокзалу. Таким чином пасажири, які прибувають до Києва вночі, зможуть доїхати додому. З 10 вересня автобуси курсуватимуть під час комендантської години — з 1:00 до 5:00.

"У напрямку Центрального вокзалу автобуси з житлових масивів починатимуть рух раніше — за окремими графіками та з визначених місць посадки. Орієнтовний інтервал руху — 60 хвилин", - кажуть в Укрзалізниці.

Маршрути:

• №131-Н: Центральний вокзал — м. "Дарниця" — Центральний вокзал

• №132-Н: Центральний вокзал — м. "Мінська" — Центральний вокзал

• №133-Н: Центральний вокзал — вул. Тулузи — Центральний вокзал

• №134-Н: Центральний вокзал — просп. Павла Тичини — Центральний вокзал

Нагадаємо, з 10 вересня комендантська година в столиці скорочена та триватиме з 01:00 до 05:00 ранку. Таким чином громадський транспорт працюватиме на годину довше.

Також у столиці визначили нові правила роботи метрополітену та мостів через Дніпро під час "жовтого" та "червоного" рівнів загрози.