Масштабна пожежа в Києві: росіяни вдарили по складах компанії Secur

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Увечері 10 вересня росіяни завдали черговий удар по Києву. На місці атаки спалахнула масштабна пожежа

Про це повідомили RegioNews в компанії Secur.

В Оболонському районі Києва сталась пожежа на складах компанії Secur, офіційного дистрибʼютора продукції Ajax та інших відомих брендів систем безпеки, енергозбереження і розумного дому.

У компанії повідомили, що, на щастя, персонал не постраждав. Деталі щодо обстрілу будуть надані пізніше.

Слід зазначити, що мер Києва Віталій Кличко повідомляв про те, що в Оболонському районі безпілотник влучив у складську будівлю. Після ворожого удару сталась пожежа.

Нагадаємо, також 10 вересня російські війська завдали удару двома керованими авіабомбами по житловому сектору на околиці Сум.