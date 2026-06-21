На Сумщині окупанти вдарили по спецтехніці ДСНС під час ліквідації пожежі

Фото: ДСНС

У Шосткинському районі Сумщини загорілася пожежна автоцистерна через повторний удар ворога по місцю, де працювали рятувальники. Вони не постраждали

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews .

"У Шосткинському районі внаслідок повторного російського удару по місцю гасіння пожежі загорілася пожежна автоцистерна. Рятувальники не постраждали”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через комбіновані обстріли у Сумах пошкоджено житловий сектор, поранення отримали 6 людей.

"Рятувальники евакуювали понад 50 мешканців із пошкодженого будинку, ліквідовували пожежі та обстежували території”, - додали у ДСНС.

Нагадаємо, що російські окупанти за минулу добу обстріляли 37 населених пунктів на Херсонщині, одна людина загинула, ще дев'ятеро поранені.