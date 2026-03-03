08:39  03 березня
Квитки по 300-500 євро без документів: у Києві судитимуть організовану групу працівників УЗ
08:21  03 березня
Бійка з ножем у закладі Хмельницького: нападнику загрожує до семи років
01:30  03 березня
Режисер Алан Бадоєв зізнався, на чому заробляє під час війни
UA | RU
UA | RU
03 березня 2026, 07:53

Атака на приміський поїзд на Дніпропетровщині: вже 10 поранених

03 березня 2026, 07:53
Читайте также на русском языке
Фото: Дніпропетровська ОВА
Читайте также
на русском языке

У Криворізькому районі кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки зросла до десяти людей

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

За його словами, до лікарні звернувся 58-річний чоловік, якого госпіталізували для надання необхідної допомоги.

Наразі в медичних закладах перебувають шість поранених, постраждалих у результаті атаки російських військ на цивільний поїзд.

Нагадаємо, 2 березня у Криворізькому районі Дніпропетровської області ворожий дрон вдарив по одному з вагонів приміського поїзда. Загинув 75-річний чоловік. Було відомо, що ще дев'ять пасажирів отримали поранення, більшість із яких – осколкові та контузії.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпропетровська область поїзд атака російська армія війна поранені цивільні
Двоє поранених та сотні ударів: ворожа атака на Запорізький район
03 березня 2026, 07:18
У Харкові уламки ворожого дрону пошкодили багатоповерхівки та кілька авто
03 березня 2026, 07:03
Атака РФ на Запорізький район: зруйновано будинки, троє людей постраждали
02 березня 2026, 18:36
Всі новини »
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
У Харкові викрили наркобізнес "під прикриттям" підгузків та цукерок
03 березня 2026, 10:30
Незаконно переписали землю військового: трьох фігурантів у Вінниці чекає суд
03 березня 2026, 09:53
Перші $1,5 млрд від МВФ вже в Україні: на що підуть кошти
03 березня 2026, 09:39
Як в Україні змінились ціни на овочі
03 березня 2026, 09:30
Сумщина під обстрілами РФ: є постраждалі, серед них 13-річна дівчинка
03 березня 2026, 09:12
Війна на Близькому Сході: наслідки для України
03 березня 2026, 08:58
За добу ЗСУ знищили 5 танків, 47 артсистем і 1529 БпЛА – Генштаб
03 березня 2026, 08:42
Квитки по 300-500 євро без документів: у Києві судитимуть організовану групу працівників УЗ
03 березня 2026, 08:39
Бійка з ножем у закладі Хмельницького: нападнику загрожує до семи років
03 березня 2026, 08:21
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Всі блоги »