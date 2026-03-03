Атака на приміський поїзд на Дніпропетровщині: вже 10 поранених

Фото: Дніпропетровська ОВА

У Криворізькому районі кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки зросла до десяти людей

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

За його словами, до лікарні звернувся 58-річний чоловік, якого госпіталізували для надання необхідної допомоги.

Наразі в медичних закладах перебувають шість поранених, постраждалих у результаті атаки російських військ на цивільний поїзд.

Нагадаємо, 2 березня у Криворізькому районі Дніпропетровської області ворожий дрон вдарив по одному з вагонів приміського поїзда. Загинув 75-річний чоловік. Було відомо, що ще дев'ять пасажирів отримали поранення, більшість із яких – осколкові та контузії.