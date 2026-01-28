01:55  28 січня
Співачка Надя Дорофєєва зізналась, що вона інколи мріє змінити в собі
23:05  27 січня
Київ повернеться до жорстких графіків відключень електроенергії
17:25  27 січня
Росіяни атакували пасажирський потяг на Харківщині
UA | RU
UA | RU
28 січня 2026, 07:31

На Миколаївщині фура протаранила припарковану ГАЗель: водій загинув під колесами власного авто

28 січня 2026, 07:31
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

ДТП сталася 27 січня близько 18:00 на автодорозі Н-11 "Дніпро–Миколаїв" неподалік міста Баштанка

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій вантажівки DAF з напівпричепом зіткнувся з мікроавтобусом ГАЗель, який стояв на узбіччі дороги. Внаслідок удару ГАЗель зрушила з місця та наїхала на чоловіка, який перебував попереду та очищав лобове скло.

Від отриманих травм 44-річний чоловік загинув на місці.

На Миколаївщині фура протаранила припарковану ГАЗель: водій загинув під колесами власного авто

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини та причини автопригоди.

Поліція шукає свідків цієї ДТП. Інформацію можна передавати за телефонами: (093) 429 91 63 або 102.

Смертельна ДТП на Миколаївщині: фура протаранила припарковану ГАЗель

Нагадаємо, 23 січня на Житомирщині вантажівка в'їхала в маршрутку з пасажирами. Травми отримали четверо пасажирів маршрутки.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Миколаївська область події аварія ДТП вантажівка загиблий
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Пастка гарантій: примус до відмови від територій під виглядом безпеки
28 січня 2026, 07:46
В Одесі російські БпЛА влучили в православний монастир та житловий будинок
28 січня 2026, 07:41
На Київщині через атаку БПЛА зайнялася багатоповерхівка: загинули дві людини, серед постраждалих – діти
28 січня 2026, 07:23
Удар дронів РФ по пасажирському потягу на Харківщині: п'ятеро загиблих
28 січня 2026, 07:15
РФ вдарила балістикою по інфраструктурі Кривого Рогу: є поранені
28 січня 2026, 07:11
Росіяни вдарили по Запоріжжю: пошкоджені понад сто квартир та 20 автівок, є постраждалі
28 січня 2026, 06:58
Співачка Надя Дорофєєва зізналась, що вона інколи мріє змінити в собі
28 січня 2026, 01:55
"Вони мене мають шукати": акторка Анна Саліванчук розповіла, де чоловіки мають шанс із нею познайомитися
28 січня 2026, 01:35
Дружина ексміністра МЗС Кулеби розповіла, чому українці активно купують секс-іграшки під час обстрілів
28 січня 2026, 00:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Олег Саакян
Тарас Загородній
Віталій Портніков
Всі блоги »