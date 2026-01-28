Смертельна ДТП на Миколаївщині: фура протаранила припарковану ГАЗель

Фото: поліція

ДТП сталася 27 січня близько 18:00 на автодорозі Н-11 "Дніпро–Миколаїв" неподалік міста Баштанка

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій вантажівки DAF з напівпричепом зіткнувся з мікроавтобусом ГАЗель, який стояв на узбіччі дороги. Внаслідок удару ГАЗель зрушила з місця та наїхала на чоловіка, який перебував попереду та очищав лобове скло.

Від отриманих травм 44-річний чоловік загинув на місці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини та причини автопригоди.

Поліція шукає свідків цієї ДТП. Інформацію можна передавати за телефонами: (093) 429 91 63 або 102.

