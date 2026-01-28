Смертельна ДТП на Миколаївщині: фура протаранила припарковану ГАЗель

На Миколаївщині фура протаранила припарковану ГАЗель: водій загинув під колесами власного авто
ДТП сталася 27 січня близько 18:00 на автодорозі Н-11 "Дніпро–Миколаїв" неподалік міста Баштанка
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Водій вантажівки DAF з напівпричепом зіткнувся з мікроавтобусом ГАЗель, який стояв на узбіччі дороги. Внаслідок удару ГАЗель зрушила з місця та наїхала на чоловіка, який перебував попереду та очищав лобове скло.
Від отриманих травм 44-річний чоловік загинув на місці.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини та причини автопригоди.
Поліція шукає свідків цієї ДТП. Інформацію можна передавати за телефонами: (093) 429 91 63 або 102.
