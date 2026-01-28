Смертельное ДТП в Николаевской области: фура протаранила припаркованную ГАЗель

Фото: полиция

ДТП произошло 27 января около 18:00 на автодороге Н-11 "Днепр-Николаев" неподалеку от города Баштанка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель грузовика DAF с полуприцепом столкнулся с микроавтобусом ГАЗель, который стоял на обочине дороги. В результате удара ГАЗель сдвинулась с места и наехала на мужчину, который находился впереди и очищал лобовое стекло.

От полученных травм 44-летний мужчина погиб на месте.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины происшествия.

Полиция ищет свидетелей этого ДТП. Информацию можно передавать по телефонам: (093) 429 91 63 или 102.

