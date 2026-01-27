В Николаевской области женщина и младенец отравились угарным газом
Происшествие случилось 26 января в селе Сливино Николаевского района
Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
В жилом доме, где использовалось печное отопление, пострадали 42-летняя женщина и ребенок 2025 года рождения. Обоих госпитализировали с предварительным диагнозом – отравление угарным газом.
Состояние пострадавших врачи оценивают как средней тяжести.
Напомним, под утро 22 января в Житомирской области в больницу с отравлением угарным газом госпитализировали женщину и ее троих детей 15, 12 и 11 лет.
Кроме того, 22 января в Хмельницкой области из-за работы генератора отравились угарным газом семеро детей и 18-летняя девушка.
