В жилом доме, где использовалось печное отопление, пострадали 42-летняя женщина и ребенок 2025 года рождения. Обоих госпитализировали с предварительным диагнозом – отравление угарным газом.

Состояние пострадавших врачи оценивают как средней тяжести.

Напомним, под утро 22 января в Житомирской области в больницу с отравлением угарным газом госпитализировали женщину и ее троих детей 15, 12 и 11 лет.

Кроме того, 22 января в Хмельницкой области из-за работы генератора отравились угарным газом семеро детей и 18-летняя девушка.