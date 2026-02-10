18:50  10 лютого
У Харківській області оголосили надзвичайну ситуацію
17:05  10 лютого
На Львівщині під час війни будують новий гірськолижний курорт за 140 млн євро
16:55  10 лютого
У Києві аферисти продавали житло людей
UA | RU
UA | RU
10 лютого 2026, 17:55

На Запоріжжі військовий збив людину та втік

10 лютого 2026, 17:55
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Військовій службі правопорядку повідомили про затримання військового. З'ясувалось, що він збив людину

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Військові правоохоронці разом із Національною поліцією України затримали військовослужбовця за підозрою в скоєнні ДТП. Попередньо, він був за кермом легкового авто, коли збив людину на пішохідному переході. Після аварії він втік.

Правоохоронці будуть з'ясовувати всі обставини.

Нагадаємо, раніше на Одещині п'яний чоловік вкрав авто. Подія сталася в Березівському районі під час комендантської години. Щоб не повертатися додому з одного села в інше пішки, чоловік у стані алкогольного сп'яніння забрав із чужого подвір'я легковий автомобіль "ВАЗ", який власник залишив незачиненим.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП аварія Запорізька область
У Києві маршрутка потрапила у ДТП із двома вантажівками: є постраждалі
10 лютого 2026, 16:10
Інвестбанкір Ігор Мазепа на смерть збив людину на Житомирщині
10 лютого 2026, 12:55
У Кривому Розі суддя збила дитину на пішохідному переході: подробиці ДТП
10 лютого 2026, 12:12
Всі новини »
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
Відключення світла 11 лютого: якими будуть графіки
10 лютого 2026, 19:23
У Харківській області оголосили надзвичайну ситуацію
10 лютого 2026, 18:50
На Донеччині викрили лісника, який продавав "дозволи" на незаконну вирубку лісу
10 лютого 2026, 18:19
Єрмак міг таємно зустрічатися із Зеленським
10 лютого 2026, 17:50
Росіяни використали замерзлу річку для просування на Донеччині
10 лютого 2026, 17:21
Не дозволили випити: на Рівненщині чоловік жорстоко вбив батька ножем
10 лютого 2026, 17:20
На Львівщині під час війни будують новий гірськолижний курорт за 140 млн євро
10 лютого 2026, 17:05
У Києві аферисти продавали житло людей
10 лютого 2026, 16:55
Український спортсмен вийшов у "шоломі пам'яті" на Олімпіаді попри заборону
10 лютого 2026, 16:43
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
Всі публікації »
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Олексій Гончаренко
Всі блоги »