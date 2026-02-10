На Запоріжжі військовий збив людину та втік
У Військовій службі правопорядку повідомили про затримання військового. З'ясувалось, що він збив людину
Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.
Військові правоохоронці разом із Національною поліцією України затримали військовослужбовця за підозрою в скоєнні ДТП. Попередньо, він був за кермом легкового авто, коли збив людину на пішохідному переході. Після аварії він втік.
Правоохоронці будуть з'ясовувати всі обставини.
Нагадаємо, раніше на Одещині п'яний чоловік вкрав авто. Подія сталася в Березівському районі під час комендантської години. Щоб не повертатися додому з одного села в інше пішки, чоловік у стані алкогольного сп'яніння забрав із чужого подвір'я легковий автомобіль "ВАЗ", який власник залишив незачиненим.
