На Запоріжжі військовий збив людину та втік

У Військовій службі правопорядку повідомили про затримання військового. З'ясувалось, що він збив людину

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Військові правоохоронці разом із Національною поліцією України затримали військовослужбовця за підозрою в скоєнні ДТП. Попередньо, він був за кермом легкового авто, коли збив людину на пішохідному переході. Після аварії він втік.

Правоохоронці будуть з'ясовувати всі обставини.

