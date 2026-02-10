18:50  10 лютого
У Харківській області оголосили надзвичайну ситуацію
17:05  10 лютого
На Львівщині під час війни будують новий гірськолижний курорт за 140 млн євро
16:55  10 лютого
У Києві аферисти продавали житло людей
UA | RU
UA | RU
10 лютого 2026, 18:19

На Донеччині викрили лісника, який продавав "дозволи" на незаконну вирубку лісу

10 лютого 2026, 18:19
Читайте также на русском языке
фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці затримали та повідомили про підозру майстру лісу Краматорського лісництва. Він брав гроші за сприяння в незаконній заготівлі деревини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

В одному із задокументованих епізодів посадовець у грудні 2025 року відмовив місцевому жителю в законному придбанні дров для опалення. Натомість запропонував "інший варіант" – самовільно заготовити суху деревину на території регіонального ландшафтного парку "Краматорський".

За це майстер лісу вимагав по 10 тис. гривень за кожен день порубки. Після отримання перших 50 тис. гривень він запропонував збільшити обсяги заготівлі та підвищив оплату до 20 тис. гривень на день.

У лютому 2026 року працівники ДБР затримали посадовця під час отримання 100 тис. гривень неправомірної вигоди.

За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомлялось, працівника лісгоспу на Донеччині підозрюють у незаконній вирубці дерев на сотні тисяч гривень. У справі фігурує ДП "Слов’янський лісгосп".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Донецька область Донеччина ДБР корупційна схема ліс дерева
На Донеччині українські військові врятували собаку, який заплутався в антидроновій сітці
05 лютого 2026, 19:25
Росіяни атакували пожежно-рятувальний підрозділ в Миколаївці на Донеччині
04 лютого 2026, 11:27
Українські прикордонники показали, як знищують окупантів на Донеччині
03 лютого 2026, 15:45
Всі новини »
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
У Харківській області оголосили надзвичайну ситуацію
10 лютого 2026, 18:50
На Запоріжжі військовий збив людину та втік
10 лютого 2026, 17:55
Єрмак міг таємно зустрічатися із Зеленським
10 лютого 2026, 17:50
Росіяни використали замерзлу річку для просування на Донеччині
10 лютого 2026, 17:21
Не дозволили випити: на Рівненщині чоловік жорстоко вбив батька ножем
10 лютого 2026, 17:20
На Львівщині під час війни будують новий гірськолижний курорт за 140 млн євро
10 лютого 2026, 17:05
У Києві аферисти продавали житло людей
10 лютого 2026, 16:55
Український спортсмен вийшов у "шоломі пам'яті" на Олімпіаді попри заборону
10 лютого 2026, 16:43
На Черкащині жінка підпалила ГЕС на замовлення росіян
10 лютого 2026, 16:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
Всі публікації »
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Олексій Гончаренко
Всі блоги »