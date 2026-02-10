На Донеччині викрили лісника, який продавав "дозволи" на незаконну вирубку лісу

фото: ДБР

Правоохоронці затримали та повідомили про підозру майстру лісу Краматорського лісництва. Він брав гроші за сприяння в незаконній заготівлі деревини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

В одному із задокументованих епізодів посадовець у грудні 2025 року відмовив місцевому жителю в законному придбанні дров для опалення. Натомість запропонував "інший варіант" – самовільно заготовити суху деревину на території регіонального ландшафтного парку "Краматорський".

За це майстер лісу вимагав по 10 тис. гривень за кожен день порубки. Після отримання перших 50 тис. гривень він запропонував збільшити обсяги заготівлі та підвищив оплату до 20 тис. гривень на день.

У лютому 2026 року працівники ДБР затримали посадовця під час отримання 100 тис. гривень неправомірної вигоди.

За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомлялось, працівника лісгоспу на Донеччині підозрюють у незаконній вирубці дерев на сотні тисяч гривень. У справі фігурує ДП "Слов’янський лісгосп".