Один загиблий і дев’ятеро поранених: у Чернігові завершили пошукові роботи після атаки
У Чернігові завершено аварійно-пошукові роботи на місці влучання російського безпілотника по житловому будинку
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина. Ще дев’ятеро мешканців отримали травми різного ступеня тяжкості, їм надано необхідну медичну допомогу.
На місці події працювали рятувальники, медики та правоохоронці.
Пошкоджений будинок зазнав руйнувань, фахівці оцінюють масштаби збитків і вирішують питання подальших відновлювальних робіт.
За даними ОВА, росіяни спрямували на Чернігів та область 13 ударних дронів.
Нагадаємо, в ніч на 25 грудня у Чернігові російський безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок. Також стались пожежі внаслідок ударів по декількох обʼєктах енергетичної інфраструктури міста.