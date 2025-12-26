09:15  26 грудня
На Закарпатті відшукали двох дітей, які три доби блукали зимовими горами
08:36  26 грудня
19-річного українця затримали в Тбілісі за метадон: йому загрожує 20 років
08:27  26 грудня
На Вінниччині з річки витягли тіло чоловіка
UA | RU
UA | RU
26 грудня 2025, 07:08

Один загиблий і дев’ятеро поранених: у Чернігові завершили пошукові роботи після атаки

26 грудня 2025, 07:08
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Чернігівщини
Читайте также
на русском языке

У Чернігові завершено аварійно-пошукові роботи на місці влучання російського безпілотника по житловому будинку

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина. Ще дев’ятеро мешканців отримали травми різного ступеня тяжкості, їм надано необхідну медичну допомогу.

На місці події працювали рятувальники, медики та правоохоронці.

Пошкоджений будинок зазнав руйнувань, фахівці оцінюють масштаби збитків і вирішують питання подальших відновлювальних робіт.

За даними ОВА, росіяни спрямували на Чернігів та область 13 ударних дронів.

Нагадаємо, в ніч на 25 грудня у Чернігові російський безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок. Також стались пожежі внаслідок ударів по декількох обʼєктах енергетичної інфраструктури міста.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Чернігів атака війна БПЛА ДСНС пошуково-рятувальні роботи багатоквартирний будинок загиблий цивільні
Різдвяна атака: окупанти атакували Одеську область, є загиблий
25 грудня 2025, 10:30
На Сумщині БпЛА поранив двох підлітків: 20-річного хлопця та 17-річну дівчину доправили в лікарню
24 грудня 2025, 20:30
Стало відомо, скільки цивільних залишаються в зоні активних бойових дій на Донеччині
24 грудня 2025, 19:29
Всі новини »
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
Росіяни обстріляли центр Херсона: в МВА показали наслідки
26 грудня 2025, 10:31
Росіяни вдарили по двох енергооб'єктах ДТЕК на Одещині
26 грудня 2025, 10:14
На Волині вилучили контрафактні сигарети на 5,5 млн грн: деталі
26 грудня 2025, 09:52
Атаки РФ по портах Одещини: постраждали іноземні судна та елеватори
26 грудня 2025, 09:44
РФ атакувала Україну майже сотнею БПЛА та ракетою "Іскандер": є влучання на 16 локаціях
26 грудня 2025, 09:28
Ножове поранення військових ТЦК у Дніпрі: відкрито провадження
26 грудня 2025, 09:25
На Закарпатті відшукали двох дітей, які три доби блукали зимовими горами
26 грудня 2025, 09:15
Можливе захоплення командного пункту в Гуляйполі: що сказали в ЗСУ
26 грудня 2025, 08:57
19-річного українця затримали в Тбілісі за метадон: йому загрожує 20 років
26 грудня 2025, 08:36
На Миколаївщині знищили бойову частину ворожого безпілотника
26 грудня 2025, 08:34
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Петро Шуклінов
Всі блоги »