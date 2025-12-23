Фото: Офіс Генерального прокурора

Перевірки системи шкільного харчування виявили порушення, які стали підставою для кримінального провадження та кадрових рішень на рівні міста

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України, передає RegioNews.

У Миколаєві правоохоронні органи викрили системні порушення під час організації харчування в навчальних закладах міста. За даними слідства, недотримання санітарних вимог під час приготування та постачання їжі створювало реальну загрозу для здоров’я школярів. У продуктах, які призначалися для дітей, виявили небезпечні бактерії, здатні спричиняти гострі кишкові інфекції.

Слідство встановило, що приватна компанія-постачальник та комунальне підприємство, відповідальне за харчування в школах, працювали з численними порушеннями законодавства у сфері безпечності харчових продуктів. Під час обшуків, проведених 12 грудня, вилучили службову документацію та зразки їжі, які передали на експертизу до Держпродспоживслужби в Миколаївській області. Лабораторні дослідження підтвердили наявність коліформних бактерій та інших відхилень від санітарних норм.

23 грудня за процесуального керівництва Окружної прокуратури Миколаєва повідомили про підозру директору товариства з обмеженою відповідальністю та виконувачу обов’язків керівника комунального підприємства, що діяло в структурі Миколаївська міська рада. Після встановлення порушень міська влада 15 грудня достроково розірвала договір на організацію харчування дітей, укладений на початку грудня.

Фігурантам справи інкримінують порушення санітарних правил, а також спроби заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Нагадаємо, уряд заклав у бюджет 2026 року рекордні 14,4 мільярда гривень на реалізацію реформи шкільного харчування, що забезпечить безплатні обіди для учнів по всій Україні від Харківщини до Львівщини.