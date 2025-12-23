18:49  23 грудня
23 грудня 2025, 19:57

Небезпечна їжа у школах Миколаєва: виявили кишкову паличку та порушення санітарних норм

23 грудня 2025, 19:57
Фото: Офіс Генерального прокурора
Перевірки системи шкільного харчування виявили порушення, які стали підставою для кримінального провадження та кадрових рішень на рівні міста

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України, передає RegioNews.

У Миколаєві правоохоронні органи викрили системні порушення під час організації харчування в навчальних закладах міста. За даними слідства, недотримання санітарних вимог під час приготування та постачання їжі створювало реальну загрозу для здоров’я школярів. У продуктах, які призначалися для дітей, виявили небезпечні бактерії, здатні спричиняти гострі кишкові інфекції.

Слідство встановило, що приватна компанія-постачальник та комунальне підприємство, відповідальне за харчування в школах, працювали з численними порушеннями законодавства у сфері безпечності харчових продуктів. Під час обшуків, проведених 12 грудня, вилучили службову документацію та зразки їжі, які передали на експертизу до Держпродспоживслужби в Миколаївській області. Лабораторні дослідження підтвердили наявність коліформних бактерій та інших відхилень від санітарних норм.

23 грудня за процесуального керівництва Окружної прокуратури Миколаєва повідомили про підозру директору товариства з обмеженою відповідальністю та виконувачу обов’язків керівника комунального підприємства, що діяло в структурі Миколаївська міська рада. Після встановлення порушень міська влада 15 грудня достроково розірвала договір на організацію харчування дітей, укладений на початку грудня.

Фігурантам справи інкримінують порушення санітарних правил, а також спроби заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Нагадаємо, уряд заклав у бюджет 2026 року рекордні 14,4 мільярда гривень на реалізацію реформи шкільного харчування, що забезпечить безплатні обіди для учнів по всій Україні від Харківщини до Львівщини.

порушення Миколаїв школи санітарні норми кишкова паличка шкільне харчування
23 грудня 2025
