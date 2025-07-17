На Миколаївщині працівник цегельного заводу потрапив під прес: чоловік помер

ілюстративне фото: Нацполіція

Трагічний випадок стався у вівторок, 15 липня, на цегельному заводі в місті Вознесенськ. Потерпілий загинув на місці події

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Миколаївській області, передає RegioNews.

За даними слідства, 29-річний працівник заводу потрапив під прес, коли працював на спеціальному обладнанні для виготовлення цегли. Потерпілий не вижив. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

"Поліцейські встановлюють усі обставини події. Тривають слідчі дії", — йдеться у повідомленні.