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17 липня 2025, 05:05

На Миколаївщині працівник цегельного заводу потрапив під прес: чоловік помер

17 липня 2025, 05:05
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Трагічний випадок стався у вівторок, 15 липня, на цегельному заводі в місті Вознесенськ. Потерпілий загинув на місці події

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Миколаївській області, передає RegioNews.

За даними слідства, 29-річний працівник заводу потрапив під прес, коли працював на спеціальному обладнанні для виготовлення цегли. Потерпілий не вижив. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

"Поліцейські встановлюють усі обставини події. Тривають слідчі дії", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, через негоду в селі Першотравневе Чугуївського району, що на Харківщині, на жінку впало дерево. Вона загинула.

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