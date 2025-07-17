На Николаевщине работник кирпичного завода попал под пресс: мужчина скончался

иллюстративное фото: Нацполиция

Трагический случай произошел во вторник, 15 июля, на кирпичном заводе в Вознесенске. Потерпевший погиб на месте происшествия

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Николаевской области, передает RegioNews.

По данным следствия, 29-летний работник завода попал под пресс, когда работал на специальном оборудовании для изготовления кирпича. Потерпевший не выжил. Правоохранители открыли уголовное производство.

"Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Продолжаются следственные действия", - говорится в сообщении.