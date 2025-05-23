На Миколаївщині ППО знищила російський Shahed

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Вночі 23 травня на Миколаївщині працювала ППО. Окупанти спрямували на регіон "шахед", його збили

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

"У ніч на 23 травня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу "Shahed 131/136", — йдеться в повідомленні.

За словами Віталія Кіма, загалом на території регіону обстрілів не зафіксували.

Нагадаємо, минулої доби на Запоріжжі через російські обстріли постраждали троє цивільних. За добу загарбники спрямували на область понад 400 безпілотників.