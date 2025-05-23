На Миколаївщині ППО знищила російський Shahed
Вночі 23 травня на Миколаївщині працювала ППО. Окупанти спрямували на регіон "шахед", його збили
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.
"У ніч на 23 травня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу "Shahed 131/136", — йдеться в повідомленні.
За словами Віталія Кіма, загалом на території регіону обстрілів не зафіксували.
Нагадаємо, минулої доби на Запоріжжі через російські обстріли постраждали троє цивільних. За добу загарбники спрямували на область понад 400 безпілотників.
ВМС показали, як знищили російські дрони-розвідникиВсі новини »
23 травня 2025, 06:30Сухопутні війська ЗСУ збили 225 російських дронів
22 травня 2025, 21:15Росіяни скинули вибухівку на мешканку Херсона
22 травня 2025, 16:55
22 травня 2025
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
На війні, на жаль, не обійтись без втрат, але чи усі вони є необхідними?
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
"Укрзалізниця" продовжила курсування поїзда Чернівці – Львів
23 травня 2025, 09:10Масована атака дронів на Полтавщину: знищене підприємство, виникли пожежі
23 травня 2025, 09:00Росіяни атакували "Шахедами" Прикарпаття: пошкоджені будівлі
23 травня 2025, 08:47Росіяни за добу майже 90 разів вдарили по Сумщині: пошкоджена інфраструктура
23 травня 2025, 08:31Армія РФ вдарила по залізниці на Буковині: наслідки атаки
23 травня 2025, 08:30Україна повернула з окупації ще дев'ятьох дітей
23 травня 2025, 08:17Посилення мобілізації: на Полтавщині створять мобільні блокпости, де чергуватиме СБУ, ТЦК і поліція
23 травня 2025, 08:10У Харкові судитимуть працівника ТЦК, який вдарив вчителя під час перевірки документів
23 травня 2025, 08:03У горах на Франківщині помер молодий чоловік
23 травня 2025, 08:00На Херсонщині внаслідок обстрілів загинули три людини, ще 6 поранені
23 травня 2025, 07:54
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни