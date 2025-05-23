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23 мая 2025, 07:41

В Николаевской области ПВО уничтожила российский Shahed

23 мая 2025, 07:41
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Ночью 23 мая в Николаевской области работала ПВО. Оккупанты направили на регион "шахед", его сбили

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

"В ночь на 23 мая силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожен один БпЛА типа "Shahed 131/136", — говорится в сообщении.

По словам Виталия Кима, в целом на территории области обстрелы не зафиксировали.

Напомним, за прошедшие сутки в Запорожье из-за российских обстрелов пострадали трое гражданских. За сутки захватчики направили на область более 400 беспилотников.

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РФ война Николаевская ОГА оккупанты дрон Ким Виталий Александрович Николаевская область БПЛА атака ПВО Shahed
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